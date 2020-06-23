«РБ-Спорт»: гендиректор тульского «Арсенала» заразился коронавирусом

Экспресс-тест на коронавирус генерального директор «Арсенала» Дмитрия Балашова показал положительный результат, сообщает «Рейтинг Букмекеров».
В среду Балашов получит результаты второго теста. По его словам, он соблюдал регламент и на матче находился в средствах личной защиты. Состояние Балашова нормальное, симптомов коронавируса он не испытывает.
На прошлой неделе шесть случаев заражения COVID-19 были выявлены в «Ростове».
- «Арсенал» занимает в турнирной таблице девятое место.
- Следующую игру тульский клуб проведет на выезде с «Ростовом».
Источник: «Рейтинг Букмекеров»