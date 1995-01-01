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    «РБ-Спорт»: гендиректор тульского «Арсенала» заразился коронавирусом

    Экспресс-тест на коронавирус генерального директор «Арсенала» Дмитрия Балашова показал положительный результат, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

    В среду Балашов получит результаты второго теста. По его словам, он соблюдал регламент и на матче находился в средствах личной защиты. Состояние Балашова нормальное, симптомов коронавируса он не испытывает.

    На прошлой неделе шесть случаев заражения COVID-19 были выявлены в «Ростове».

    • «Арсенал» занимает в турнирной таблице девятое место.
    • Следующую игру тульский клуб проведет на выезде с «Ростовом».

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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