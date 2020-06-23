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    Агуэро повредил мениск. Сегодня его прооперируют в Барселоне

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро повредил мениск в матче против «Бернли» (5:0).

    «Мы общались с Серхио. У него болит колено на протяжении всей недели. Это мениск. Во вторник он пройдет обследование, и будет ясна степень серьезности травмы.

    Агуэро будет прооперирован в Барселоне, как и в прошлый раз», – сказал отец форварда Лионель дель Кастильо.

    • На 45-й минуте матча защитник гостей Бен Ми попал шипами по стопе Серхио.
    • Главный судья встречи Андре Марринер назначил 11-метровый в ворота «Бернли», который затем реализовал Рияд Марез.

    Источник: Marca

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