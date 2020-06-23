Агуэро повредил мениск. Сегодня его прооперируют в Барселоне

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро повредил мениск в матче против «Бернли» (5:0).

«Мы общались с Серхио. У него болит колено на протяжении всей недели. Это мениск. Во вторник он пройдет обследование, и будет ясна степень серьезности травмы.

Агуэро будет прооперирован в Барселоне, как и в прошлый раз», – сказал отец форварда Лионель дель Кастильо.