По воротам «Манчестер Сити» за два матча АПЛ после рестарта ни разу не ударили в створ

как будто со спартаком играли.
«Манчестер Сити» после возобновления чемпионата Англии выиграл два стартовых матча.
Команда Хосепа Гвардиолы обыграла лондонский «Арсенал» (3:0), а затем «Бернли» (5:0).
За 180 минут игрового времени по воротам клуба из Манчестера ни разу не пробили в створ ворот.
- Последний удар в створ ворот вратаря «Сити» Эдерсона на домашней арене «Манчестер Сити» случился в январе этого года.
- Бразильский вратарь на протяжении 301 минуты избегал ударов в створ собственных ворот.