По воротам «Манчестер Сити» за два матча АПЛ после рестарта ни разу не ударили в створ

«Манчестер Сити» после возобновления чемпионата Англии выиграл два стартовых матча.

Команда Хосепа Гвардиолы обыграла лондонский «Арсенал» (3:0), а затем «Бернли» (5:0).

За 180 минут игрового времени по воротам клуба из Манчестера ни разу не пробили в створ ворот.