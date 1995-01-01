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    По воротам «Манчестер Сити» за два матча АПЛ после рестарта ни разу не ударили в створ

    «Манчестер Сити» после возобновления чемпионата Англии выиграл два стартовых матча.

    Команда Хосепа Гвардиолы обыграла лондонский «Арсенал» (3:0), а затем «Бернли» (5:0).

    За 180 минут игрового времени по воротам клуба из Манчестера ни разу не пробили в створ ворот.

    • Последний удар в створ ворот вратаря «Сити» Эдерсона на домашней арене «Манчестер Сити» случился в январе этого года.
    • Бразильский вратарь на протяжении 301 минуты избегал ударов в створ собственных ворот.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3051

      alarm 58 минут назад

      как будто со спартаком играли.

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