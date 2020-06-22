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    Погребняк вернулся к тренировкам в общей группе «Урала»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк уже тренируется с командой без ограничений.

    «Павел Погребняк передает всем привет с тренировки. Сегодня он приступил к полноценной работе с командой!» – говорится в публикации екатеринбургского клуба в твиттере.

    • В текущем сезоне Погребняк забил четыре гола в 14 матчах.
    • 36-летний футболист недавно переболел коронавирусом.

    Источник: Официальный твиттер «Урала»

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