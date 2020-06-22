Погребняк вернулся к тренировкам в общей группе «Урала»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк уже тренируется с командой без ограничений.

«Павел Погребняк передает всем привет с тренировки. Сегодня он приступил к полноценной работе с командой!» – говорится в публикации екатеринбургского клуба в твиттере.

В текущем сезоне Погребняк забил четыре гола в 14 матчах.

36-летний футболист недавно переболел коронавирусом.