Погребняк вернулся к тренировкам в общей группе «Урала»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк уже тренируется с командой без ограничений.
«Павел Погребняк передает всем привет с тренировки. Сегодня он приступил к полноценной работе с командой!» – говорится в публикации екатеринбургского клуба в твиттере.
- В текущем сезоне Погребняк забил четыре гола в 14 матчах.
- 36-летний футболист недавно переболел коронавирусом.
Павел Погребняк передает всем привет с тренировки. Сегодня он приступил к полноценной работе с командой! pic.twitter.com/207FqgFJfu— ФК Урал (@FCURAL) June 22, 2020