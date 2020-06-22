«Ювентус» готов более чем в 1,5 раза увеличить зарплату Артура из «Барселоны»

«Ювентус» предложил пятилетний контракт полузащитнику «Барселоны» Артуру.

По информации журналиста Николо Скиры, туринский клуб готов платить 23-летнему футболисту 5,2 миллиона евро в год.

Нынешняя зарплата бразильца составляет 3,2 миллиона за сезон.