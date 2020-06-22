«Ювентус» готов более чем в 1,5 раза увеличить зарплату Артура из «Барселоны»

«Ювентус» предложил пятилетний контракт полузащитнику «Барселоны» Артуру.
По информации журналиста Николо Скиры, туринский клуб готов платить 23-летнему футболисту 5,2 миллиона евро в год.
Нынешняя зарплата бразильца составляет 3,2 миллиона за сезон.
- Рыночная стоимость Артура – 56 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек провел за «Барсу» 26 матчей, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.