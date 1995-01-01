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    «Ювентус» готов более чем в 1,5 раза увеличить зарплату Артура из «Барселоны»

    «Ювентус» предложил пятилетний контракт полузащитнику «Барселоны» Артуру.

    По информации журналиста Николо Скиры, туринский клуб готов платить 23-летнему футболисту 5,2 миллиона евро в год.

    Нынешняя зарплата бразильца составляет 3,2 миллиона за сезон.

    • Рыночная стоимость Артура – 56 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Барсу» 26 матчей, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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