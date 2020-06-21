Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    «Отлично сыграно, ребята». Смолов – о победе над «Алавесом»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов поделился впечатлениями от победы над «Алавесом» в матче 30-го тура Примеры.

    «Сельта» выиграла со счетом 6:0 – это самая крупная победа в истории клуба с 1954 года.

    «Отлично сыграно, ребята», – написал Смолов в инстаграме.

    • Смолов провел в этом матче 90 минут.
    • Он нанес три удара (один в створ), сделал 19 передач с точностью 89% и четыре раза потерял мяч.

    text

    Публикация от text (@smolovfedor_10) 21 Июн 2020 в 10:21 PDT

    Источник: Инстаграм Федора Смолова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2020 22:08
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2227

      KPCCSPB 1 час назад

      Как же стыдно за него. Надеюсь, в сборную его не будут звать, ну или хотя бы в состав включать основной. Играл он за Фейенорд, Урал и Краснодар только. Потом начал тупо развлекухи ценить, во всяких шоу с Бузовой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2971

      playsh 1 час назад

      Увы,снова ни голов,ни ассистов.Ну и терпение у Асьера,сталь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Борат 2 часа назад

      Ребята сыграли отлично, в отличии от Феди !
      Гыгы

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77260
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru