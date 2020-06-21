«Отлично сыграно, ребята». Смолов – о победе над «Алавесом»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов поделился впечатлениями от победы над «Алавесом» в матче 30-го тура Примеры.

«Сельта» выиграла со счетом 6:0 – это самая крупная победа в истории клуба с 1954 года.

«Отлично сыграно, ребята», – написал Смолов в инстаграме.

Смолов провел в этом матче 90 минут.

Он нанес три удара (один в створ), сделал 19 передач с точностью 89% и четыре раза потерял мяч.