«Отлично сыграно, ребята». Смолов – о победе над «Алавесом»

Как же стыдно за него. Надеюсь, в сборную его не будут звать, ну или хотя бы в состав включать основной. Играл он за Фейенорд, Урал и Краснодар только. Потом начал тупо развлекухи ценить, во всяких шоу с Бузовой.
Нападающий «Сельты» Федор Смолов поделился впечатлениями от победы над «Алавесом» в матче 30-го тура Примеры.
«Сельта» выиграла со счетом 6:0 – это самая крупная победа в истории клуба с 1954 года.
«Отлично сыграно, ребята», – написал Смолов в инстаграме.
- Смолов провел в этом матче 90 минут.
- Он нанес три удара (один в створ), сделал 19 передач с точностью 89% и четыре раза потерял мяч.