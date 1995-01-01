«Краснодар»: «Точная информация по матчу с «Динамо» появится около 13:00 по Москве»

Сочи отказался от переноса игры 1 июля с Динамо и ждёт юношей в сочи. Надо южанам набирать очки. Эпидемия им помогает
«Краснодар» подтвердил, что матч 23-го тура РПЛ против «Динамо» под вопросом. Информация появится через несколько часов.
«Уважаемые болельщики, точная информация о статусе матча, который должен состояться 21 июня в 20:00, появится сегодня около 13:00. ⠀
Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание», – написали южане.
- Матч должны перенести на 19 июля.
- Южане готовы на перенос.
- «Краснодар» идет в зоне Лиги чемпионов.