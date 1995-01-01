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    «Краснодар»: «Точная информация по матчу с «Динамо» появится около 13:00 по Москве»

    «Краснодар» подтвердил, что матч 23-го тура РПЛ против «Динамо» под вопросом. Информация появится через несколько часов.

    «Уважаемые болельщики, точная информация о статусе матча, который должен состояться 21 июня в 20:00, появится сегодня около 13:00. ⠀

    Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание», – написали южане.

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 10:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1508

      Genz 9 минут назад

      Сочи отказался от переноса игры 1 июля с Динамо и ждёт юношей в сочи. Надо южанам набирать очки. Эпидемия им помогает

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