«Спартак» призвал полицию отпустить задержанных болельщиков

«Спартак» выступил с официальным заявлением в связи с сегодняшними задержаниями болельщиков команды.

По информации Sport24, в субботу утром полиция арестовала фаната «Спартака» по подозрению в хулиганстве, еще два человека по этому делу находятся в розыске.

В пятницу болельщики команды, провожая футболистов, устроили пиротехническое шоу, перекрыв при этом проезжую часть и создав дымовую завесу.

«Чемпионат» сообщает, что еще нескольких фанатов «Спартака» задержали возле стадиона в Туле в преддверии матча с «Арсеналом».

«ФК «Спартак-Москва» благодарит своих болельщиков за яркий перформанс, которым команду проводили на первый после рестарта сезона матч. А также за встречу на въезде в Тулу. Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку и просим правоохранительные органы отпустить задержанных.

Вместе с тем мы понимаем, как тяжело вам, нашим красно-белым болельщикам было все это время без футбола. Нам очень не хватает вашей горячей поддержки, которая превращает любой гостевой матч для «Спартака» в домашний. Мы тоже хотим, чтобы все ограничения поскорее были сняты и матчи проходили при полных трибунах.

Но пока это невозможно из-за эпидемии, борьба с которой еще не закончена. Просим вас пока воздержаться от поездок в города выездных матчей с участием нашей команды и соблюдать предписания, установленные регламентом. Мы чувствуем вашу поддержку! Наша сила в единстве!» – говорится в заявлении клуба.