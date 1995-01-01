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    «Спартак» призвал полицию отпустить задержанных болельщиков

    «Спартак» выступил с официальным заявлением в связи с сегодняшними задержаниями болельщиков команды.

    • По информации Sport24, в субботу утром полиция арестовала фаната «Спартака» по подозрению в хулиганстве, еще два человека по этому делу находятся в розыске.
    • В пятницу болельщики команды, провожая футболистов, устроили пиротехническое шоу, перекрыв при этом проезжую часть и создав дымовую завесу.
    • «Чемпионат» сообщает, что еще нескольких фанатов «Спартака» задержали возле стадиона в Туле в преддверии матча с «Арсеналом».

    «ФК «Спартак-Москва» благодарит своих болельщиков за яркий перформанс, которым команду проводили на первый после рестарта сезона матч. А также за встречу на въезде в Тулу. Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку и просим правоохранительные органы отпустить задержанных.

    Вместе с тем мы понимаем, как тяжело вам, нашим красно-белым болельщикам было все это время без футбола. Нам очень не хватает вашей горячей поддержки, которая превращает любой гостевой матч для «Спартака» в домашний. Мы тоже хотим, чтобы все ограничения поскорее были сняты и матчи проходили при полных трибунах.

    Но пока это невозможно из-за эпидемии, борьба с которой еще не закончена. Просим вас пока воздержаться от поездок в города выездных матчей с участием нашей команды и соблюдать предписания, установленные регламентом. Мы чувствуем вашу поддержку! Наша сила в единстве!» – говорится в заявлении клуба.

    Источник: Телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9

      grachv 10 минут назад

      Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ------- https://vkk.me/anticam

      0
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      Рейтинг: +1327

      evgevg13 14 минут назад

      мы понимаем, как тяжело вам, нашим красно-белым болельщикам было все это время без футбола.--- так болейте футболом, а не устраивайте беспредел на улицах. или за чем так называемые "бюолельщики" соскучились? повыстёбываться?

      0
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      Рейтинг: +5870

      Литейный4 27 минут назад

      Стыдно за свиней и их болельщиков уголовников. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +3028

      alarm 58 минут назад

      сперва пихают файеры в Ж (как и положено хрякам), потом поворачиваются оголённой частью в любую удобную сторону (в данном случае к проезжей части) и выдают мощный залп! затем визжат, какого хера их задержали. позор! тарасофка!

      2
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      Рейтинг: +1225

      Питерский князь 1 час назад

      Долельщиков пусть отпустят, а быдло фанатам, руки по самые плечи оторвут.
      =)))

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      Рейтинг: +1111

      Aston > Питерский князь 1 час назад

      Тогда исходя из твоей логики вашей бомжовской шаражке надо всем вырвать междуножие

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      Рейтинг: +1225

      Питерский князь > Aston 17 минут назад

      Твоими губами.
      =)))))

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