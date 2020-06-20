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  • «Спартак» призвал полицию отпустить задержанных болельщиков

«Спартак» призвал полицию отпустить задержанных болельщиков

20 июня 2020, 16:31
8

«Спартак» выступил с официальным заявлением в связи с сегодняшними задержаниями болельщиков команды.

  • По информации Sport24, в субботу утром полиция арестовала фаната «Спартака» по подозрению в хулиганстве, еще два человека по этому делу находятся в розыске.
  • В пятницу болельщики команды, провожая футболистов, устроили пиротехническое шоу, перекрыв при этом проезжую часть и создав дымовую завесу.
  • «Чемпионат» сообщает, что еще нескольких фанатов «Спартака» задержали возле стадиона в Туле в преддверии матча с «Арсеналом».

«ФК «Спартак-Москва» благодарит своих болельщиков за яркий перформанс, которым команду проводили на первый после рестарта сезона матч. А также за встречу на въезде в Тулу. Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку и просим правоохранительные органы отпустить задержанных.

Вместе с тем мы понимаем, как тяжело вам, нашим красно-белым болельщикам было все это время без футбола. Нам очень не хватает вашей горячей поддержки, которая превращает любой гостевой матч для «Спартака» в домашний. Мы тоже хотим, чтобы все ограничения поскорее были сняты и матчи проходили при полных трибунах.

Но пока это невозможно из-за эпидемии, борьба с которой еще не закончена. Просим вас пока воздержаться от поездок в города выездных матчей с участием нашей команды и соблюдать предписания, установленные регламентом. Мы чувствуем вашу поддержку! Наша сила в единстве!» – говорится в заявлении клуба.

Источник: Телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак
Комментарии (8)
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evgevg13
1592664290
мы понимаем, как тяжело вам, нашим красно-белым болельщикам было все это время без футбола.--- так болейте футболом, а не устраивайте беспредел на улицах. или за чем так называемые "бюолельщики" соскучились? повыстёбываться?
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DOCTOR PENALTY
1592666199
Наша полиция всегда внимательно относится к призывам. ))) Отреагирует.
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Мага 13
1592676996
болелам масти, алармоборатам по пасти!
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giluxa1963
1592716849
да давайте вообще статью отменим и можно будет безнаказанно морды бить тому кто не понравился
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