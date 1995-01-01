Бакаев, Кварацхелия и Игнатьев – в старте «Рубина» на матч с «Уралом»; Панюков выйдет с первых минут у хозяев

За Рубином теперь будет интересно понаблюдать, а Урал, так не в этом сезоне, но в следующем будет 100% аутсайдером
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на очный матч 23-го тура РПЛ.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Золотов, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Кухарчик, Панюков.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Могилевец, Подберезкин, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Паблос Сантос, Нильсен, Игнатьев.
- Матч начнется в 14:00 по московскому времени.
- «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» – 14-е.