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    Кокорин оформил первый хет-трик после выхода из тюрьмы

    В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом». Хет-трик записал на свой счет форвард хозяев Александр Кокорин.

    Также в этом матче он забил 100-й гол за карьеру. Это его 348-я встреча на профессиональном уровне.

    • «Сочи» арендовал Кокорина зимой у «Зенита».
    • Летом у игрока заканчивается контракт с «Зенитом».
    • Кокорин планирует переехать в зарубежный чемпионат.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:30
    Комментарии12
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      Рейтинг: +400

      PAREVG. 20 минут назад

      Пускай приезжают к нам в поселок, всей командой Сочи, и сыграют со школьной командой Факел - он там один 10 голов забьет, а общий счет будет 90 : 0.

      0
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      Рейтинг: +468

      Чехов на Садовой 55 минут назад

      У кокоши коколи не той конструкции, чтобы по чесноку голы забивать. Кому он до этого два забил, помните? В ''жестокой рубке'' екатеринбургу, фраер дешёвый. Хорош хоть табуреткой пацанов не огрел.

      1
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      Рейтинг: +165

      Gothic_Spirit 1 час назад

      как же скрепно выглядят новости рпл : оформил хет-трик после того,как чалился.ауе,бляхобле надо было добавить

      2
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      Рейтинг: +3507

      Hektor 84 1 час назад

      Не назабивал он 100 голов. У него гораздо меньше голов.

      0
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      Рейтинг: +3507

      Hektor 84 1 час назад

      Самый позорный Хет трик

      7
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      Рейтинг: +2785

      playsh 1 час назад

      А взрослым мужчинам Кока забивать хет-трики умеет ?

      9
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      Рейтинг: +165

      Gothic_Spirit > playsh 1 час назад

      он на зоне только пропускать,думаю,учился.если вы понимаете о чем я

      2
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      Рейтинг: +2785

      playsh > Gothic_Spirit 1 минуту назад

      А то,не пальцем сделаны...

      0
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      Рейтинг: +1276

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      А потом Кокоша и Заболотный будут себе новый контракт выбивать , показывая статистику набитую со школьниками. Которые и толком то к матчу не готовились. Хотя почему я удивляюсь. Чего ждать от команды жулика и вора.

      8
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      Рейтинг: +436

      balam 1 час назад

      ХЕРОЙ

      3
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      Рейтинг: +15254

      bset 1 час назад

      Хет-трик с душком. Видимо кто-то обосрался и, забыв поменять штаны, решил выйти против молодежного состава Ростова.

      7
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      Рейтинг: +468

      Чехов на Садовой > bset 1 час назад

      Даже не молодёжного состава а ребят из футбольной академии, возраст 15-17 лет. После карантина они всего одну тренировку провели. Дыхалки не хватило.

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