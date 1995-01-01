Кокорин оформил первый хет-трик после выхода из тюрьмы

В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом». Хет-трик записал на свой счет форвард хозяев Александр Кокорин.

Также в этом матче он забил 100-й гол за карьеру. Это его 348-я встреча на профессиональном уровне.