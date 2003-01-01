Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    РФС снял арбитра Гаврилина с матча «Арсенал» – «Спартак». У него выявлен коронавирус

    Российский футбольный союз внес изменения в состав судейской бригады матча 23-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком».

    «Ассистента арбитра Максима Гаврилина, у которого был выявлен положительный тест на COVID-19, заменит Алексей Воронцов«, – говорится в публикации на официальном сайте РФС.

    • Матч «Арсенал» – «Спартак» состоится в субботу, 20 июня.
    • Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.
    • Главным рефери на игре будет Евгений Турбин.

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:50
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3490

      Борат 36 минут назад

      федун заменил несговорчивого судью на своего карманного !
      позор рылам !
      гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5764

      Литейный4 54 минуты назад

      Это не спасёт свиней от неминуемого поражения. Тула на классе отдыхает хряков. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15154

      bset 1 час назад

      Щас РФС накажет судью и Арсенал со Спартаком за то, что заразили судью, отменит матч, а очки отдаст Зениту и Сочи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -770

      Бoрат > bset 1 час назад

      ))))))))))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77226
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru