РФС снял арбитра Гаврилина с матча «Арсенал» – «Спартак». У него выявлен коронавирус

Российский футбольный союз внес изменения в состав судейской бригады матча 23-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком».

«Ассистента арбитра Максима Гаврилина, у которого был выявлен положительный тест на COVID-19, заменит Алексей Воронцов«, – говорится в публикации на официальном сайте РФС.