РФС снял арбитра Гаврилина с матча «Арсенал» – «Спартак». У него выявлен коронавирус

федун заменил несговорчивого судью на своего карманного !
позор рылам !
гыгы
Российский футбольный союз внес изменения в состав судейской бригады матча 23-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком».
«Ассистента арбитра Максима Гаврилина, у которого был выявлен положительный тест на COVID-19, заменит Алексей Воронцов«, – говорится в публикации на официальном сайте РФС.
- Матч «Арсенал» – «Спартак» состоится в субботу, 20 июня.
- Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.
- Главным рефери на игре будет Евгений Турбин.