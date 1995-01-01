Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Ассистент главного арбитра матча «Арсенал» – «Спартак» заразился коронавирусом

    Тестирование на коронавирус арбитров и ассистентов судей РПЛ выявило один случай заражения COVID-19, сообщил РФС.

    Коронавирусом заразился Максим Гаврилин – помощник арбитра Евгения Турбина, который рассудит субботний матч между «Арсеналом» и «Спартаком».

    «Вчера я получил результат анализа на COVID-19, и, к сожалению, он положительный. Сейчас анализ отправлен на дополнительную проверку, окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора.

    При этом чувствую себя отлично. Никаких симптомов у меня нет. Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой. Новость стала полной неожиданностью. Сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию. И буду дожидаться результатов. Надеюсь, анализ в итоге покажет, что я полностью здоров», – прокомментировал Гаврилин.

    Вчера было заявлено о шести случаях заражения коронавирусом среди игроков «Ростова».

    • Ранее РФС назвал имена арбитров, назначенных на матчи 23 тура.
    • РПЛ возобновится 19 июня. В чемпионате лидирует «Зенит».

    Источник: Телеграм-канал РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:14
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +464

      valkam72 1 час назад

      Позор педикулезному синиту

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15117

      bset 1 час назад

      Да все заболеют. Только Зенит, его фарм-клубы и купленные судьи избегут этой участи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3094

      морозз 1 час назад

      Работа бомжей однозначно, ставят своих ручных Вилковых и убирают любыми средствами порядочных и честных рефери! Беспардонно расшвыривая всех в стороны ...рвутся к чемпионству и к очередному позору в ЛЧ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7017

      ilichkadr > морозз 1 час назад

      Главное, чтобы Лапочкин (инспектор матча) не заболел, иначе действительно хрякам в Туле будут кранты.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7017

      ilichkadr > морозз 58 минут назад

      Спартак спит и видит себя в ЛЕ, поэтому и рвутся к кубку и к очередному позору в ЛЕ: Сельта, Марсель, Мальорка, Динамо К, Порту,Санкт-Галлен.......!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      NewLife 2 часа назад

      По Созину это еще один враг народа))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77137
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru