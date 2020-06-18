Ассистент главного арбитра матча «Арсенал» – «Спартак» заразился коронавирусом

Тестирование на коронавирус арбитров и ассистентов судей РПЛ выявило один случай заражения COVID-19, сообщил РФС.

Коронавирусом заразился Максим Гаврилин – помощник арбитра Евгения Турбина, который рассудит субботний матч между «Арсеналом» и «Спартаком».

«Вчера я получил результат анализа на COVID-19, и, к сожалению, он положительный. Сейчас анализ отправлен на дополнительную проверку, окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора.

При этом чувствую себя отлично. Никаких симптомов у меня нет. Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой. Новость стала полной неожиданностью. Сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию. И буду дожидаться результатов. Надеюсь, анализ в итоге покажет, что я полностью здоров», – прокомментировал Гаврилин.

Вчера было заявлено о шести случаях заражения коронавирусом среди игроков «Ростова».