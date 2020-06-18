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    «Чемпионат»: «Сочи» проведeт двусторонку в случае отмены матча с «Ростовом»

    Если матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» будет отменен или перенесен, южане проведут в пятницу двусторонку.

    По информации «Чемпионата», об этом было объявлено в ходе сегодняшней тренировки сочинской команды.

    Проведение игры «Сочи» – «Ростов» находится под вопросом из-за заражения коронавирусом шести футболистов донского клуба.

    Команде Валерия Карпина могут засчитать техническое поражение.

    Источник: «Чемпионат»

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    18.06.2020 22:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3108

      морозз 42 минуты назад

      Потом кто то из РФС извинится по бомжовски перед Ростовом и будут дальше творить бомжовские чудеса! Пипец!

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      Рейтинг: +1485

      Genz 1 час назад

      В рпл сидят тупые. Они до сих пор не знают,что делать с матчем.

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