«Чемпионат»: «Сочи» проведeт двусторонку в случае отмены матча с «Ростовом»

Если матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» будет отменен или перенесен, южане проведут в пятницу двусторонку.

По информации «Чемпионата», об этом было объявлено в ходе сегодняшней тренировки сочинской команды.

Проведение игры «Сочи» – «Ростов» находится под вопросом из-за заражения коронавирусом шести футболистов донского клуба.

Команде Валерия Карпина могут засчитать техническое поражение.