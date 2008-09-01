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    Румменигге: «Флик в нужный момент принял «Баварию» и проделал отличную работу»

    Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился впечатлениями от победы в Бундеслиге.

    «Знаете, это странное и любопытное чемпионство. Осенью наше отставание от лидера составляло семь очков. Мы смотрелись гораздо слабее. Конкуренты не воспользовались этим. Ханс-Дитер Флик в нужный момент принял команду и проделал отличную работу», – сказал Румменигге.

    • «Бавария» обыграла «Вердер» (1:0) и досрочно стала чемпионом Германии.
    • Это восьмая подряд победа в Бундеслиге для мюнхенцев.

    Источник: Deutsche Welle

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