Румменигге: «Флик в нужный момент принял «Баварию» и проделал отличную работу»

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился впечатлениями от победы в Бундеслиге.

«Знаете, это странное и любопытное чемпионство. Осенью наше отставание от лидера составляло семь очков. Мы смотрелись гораздо слабее. Конкуренты не воспользовались этим. Ханс-Дитер Флик в нужный момент принял команду и проделал отличную работу», – сказал Румменигге.