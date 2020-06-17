Румменигге: «Флик в нужный момент принял «Баварию» и проделал отличную работу»

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился впечатлениями от победы в Бундеслиге.
«Знаете, это странное и любопытное чемпионство. Осенью наше отставание от лидера составляло семь очков. Мы смотрелись гораздо слабее. Конкуренты не воспользовались этим. Ханс-Дитер Флик в нужный момент принял команду и проделал отличную работу», – сказал Румменигге.
- «Бавария» обыграла «Вердер» (1:0) и досрочно стала чемпионом Германии.
- Это восьмая подряд победа в Бундеслиге для мюнхенцев.
Источник: Deutsche Welle