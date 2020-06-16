The Telegraph: Силва готов пойти на понижение зарплаты, чтобы играть в АПЛ

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва, вероятнее всего, продолжит карьеру в Англии.

По информации The Telegraph, бразилец ради переезда в АПЛ готов на понижение зарплаты. Его оклад в «ПСЖ» составляет 1,45 миллиона евро в месяц, однако Силва понимает, что с учетом его возраста на такую зарплату в Англии вряд ли кто согласится. Игрок считает, что в этой ситуации деньги не должны быть главной мотивацией.

По окончании текущего сезона Силва покинет «ПСЖ» на правах свободного агента. Сообщалось, что контракт футболисту предложил «Эвертон».