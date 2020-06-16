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    The Telegraph: Силва готов пойти на понижение зарплаты, чтобы играть в АПЛ

    Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва, вероятнее всего, продолжит карьеру в Англии.

    По информации The Telegraph, бразилец ради переезда в АПЛ готов на понижение зарплаты. Его оклад в «ПСЖ» составляет 1,45 миллиона евро в месяц, однако Силва понимает, что с учетом его возраста на такую зарплату в Англии вряд ли кто согласится. Игрок считает, что в этой ситуации деньги не должны быть главной мотивацией.

    По окончании текущего сезона Силва покинет «ПСЖ» на правах свободного агента. Сообщалось, что контракт футболисту предложил «Эвертон».

    Источник: The Telegraph

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    16.06.2020 23:16
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