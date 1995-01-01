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    Каррера: «Мне не дали выполнить свою работу в «Спартаке»

    Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера объяснил, почему был уволен из московского «Спартака».

    «Это был экстраординарный опыт для меня. Помню, когда я стал главным тренером «Спартака», ситуация была непростой, было много давления. Команда не выигрывала лигу в течение 16 лет. Болельщики были расстроены.

    Мы упорно трудились, чтобы сделать все возможное, и это был триумф, поскольку мы закрепились на вершине турнирной таблицы с первого дня чемпионата.

    Мне было очень грустно уходить из «Спартака», потому что мне не дали выполнить свою работу, несмотря на то что мы отставали всего на одно очко от команды, занявшей второе место», – сказал Каррера.

    • Итальянец возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
    • Вместе с ним клуб выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.

    Источник: Sportskeeda

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5544

      Литейный4 1 час назад

      Выгнали физрука ссаными тряпками. Вот теперь на Тудеску замочили и приготовили тряпки. Скоро он свиней заведёт в пердив. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: -702

      Бoрат > Литейный4 55 минут назад

      Правильно - главное не забывать и упомянуть наше сакральное место - " ПЕРДИВ " . Ни борат , ни аларм , ни ты никогда не забывают про это . Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +331

      NewLife 1 час назад

      Хорошая статья о Каррере (о прошлом и настоящем) на английском языке. Как всегда Бомбардир не точен в заголовках - правильно было бы: "Мне не дали довести до конца работу" (I hadn't be able to complete my job).

      2
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      Рейтинг: +6983

      ilichkadr 1 час назад

      Просто супер!! "Суд помню, как шлем брали помню, в середине отрезало!" (с). Массимо, где же само объяснение причины увольнения и почему не дали выполнить свою работу?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +609

      Puddle 2 часа назад

      кукарреру кинули и поставили пиджака! с ним веселее было

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -702

      Бoрат > Puddle 2 часа назад

      Ну ты тоже не дашь по тебе соскучится , гав гав . Гыгыгы .

      3
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      Рейтинг: +556

      ziborock > Puddle 2 часа назад

      Розовые собаки лают а караван идет!)))

      5
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      Рейтинг: +153

      vsespartak01 > Puddle 1 час назад

      что попугай и пес знаю,теперь еще и сознался что ты и петух!но это борат говорит все время!это не новость!

      1
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      Рейтинг: -702

      Бoрат > vsespartak01 58 минут назад

      Говорю что знаю , чего не знаю не говорю . Гыгыгы . А в данном случае авторитетно заявляю , не зря же я живой символ Зенита , олицетворяющий собирательный образ болельщика нашей голубой команды . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +609

      Puddle > vsespartak01 5 минут назад

      Хрюшка, ты чего развыступалась? Бората вспоминаешь, который тебе туза порвал?

      0
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