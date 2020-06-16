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Каррера: «Мне не дали выполнить свою работу в «Спартаке»

16 июня 2020, 10:53
10

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера объяснил, почему был уволен из московского «Спартака».

«Это был экстраординарный опыт для меня. Помню, когда я стал главным тренером «Спартака», ситуация была непростой, было много давления. Команда не выигрывала лигу в течение 16 лет. Болельщики были расстроены.

Мы упорно трудились, чтобы сделать все возможное, и это был триумф, поскольку мы закрепились на вершине турнирной таблицы с первого дня чемпионата.

Мне было очень грустно уходить из «Спартака», потому что мне не дали выполнить свою работу, несмотря на то что мы отставали всего на одно очко от команды, занявшей второе место», – сказал Каррера.

  • Итальянец возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
  • Вместе с ним клуб выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.

Источник: Sportskeeda
Россия. Премьер-лига Спартак АЕК Каррера Массимо
Комментарии (10)
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ilichkadr
1592296687
Просто супер!! "Суд помню, как шлем брали помню, в середине отрезало!" (с). Массимо, где же само объяснение причины увольнения и почему не дали выполнить свою работу?
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NewLife
1592299527
Хорошая статья о Каррере (о прошлом и настоящем) на английском языке. Как всегда Бомбардир не точен в заголовках - правильно было бы: "Мне не дали довести до конца работу" (I hadn't be able to complete my job).
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zigbert
1592319987
Карреру возможно и ставили как промежуточный вариант,до появления нового тренера. Но у него пошло как нельзя лучше. Даже приведя команду к чемпионскому званию руководство команды не оценило его заслуги.
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