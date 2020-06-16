Каррера: «Мне не дали выполнить свою работу в «Спартаке»

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера объяснил, почему был уволен из московского «Спартака».

«Это был экстраординарный опыт для меня. Помню, когда я стал главным тренером «Спартака», ситуация была непростой, было много давления. Команда не выигрывала лигу в течение 16 лет. Болельщики были расстроены.

Мы упорно трудились, чтобы сделать все возможное, и это был триумф, поскольку мы закрепились на вершине турнирной таблицы с первого дня чемпионата.

Мне было очень грустно уходить из «Спартака», потому что мне не дали выполнить свою работу, несмотря на то что мы отставали всего на одно очко от команды, занявшей второе место», – сказал Каррера.