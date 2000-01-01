Все голы «Порту» после карантина по коронавирусу забил Корона

Ой, как символично! А он случайно когда забивал не болел вдобавок короной??? Вообще бы было замечательно! Пи...ц, что за **...ую чушь вы тут публикуете!???
После возобновления чемпионата Португалии все голы за «Порту» забил Хесус Корона. Турнир прерывали из-за пандемии коронавируса.
«Порту» сыграл вничью с «Фамаликаном», победил «Маритиму». Всего было забито два гола, оба на счету мексиканца.
- На рынке Корона стоит 20 миллионов евро.
- Заполучить игрока хотят три клуба.
- В «Порту» Корона играет с 2015 года.