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    Все голы «Порту» после карантина по коронавирусу забил Корона

    После возобновления чемпионата Португалии все голы за «Порту» забил Хесус Корона. Турнир прерывали из-за пандемии коронавируса.

    «Порту» сыграл вничью с «Фамаликаном», победил «Маритиму». Всего было забито два гола, оба на счету мексиканца.

    • На рынке Корона стоит 20 миллионов евро.
    • Заполучить игрока хотят три клуба.
    • В «Порту» Корона играет с 2015 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6084

      Сильвербой 57 минут назад

      Ой, как символично! А он случайно когда забивал не болел вдобавок короной??? Вообще бы было замечательно! Пи...ц, что за **...ую чушь вы тут публикуете!???

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3985

      vladik12 > Сильвербой 35 минут назад

      Че ты материшься? Опять набухался?

      0
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      Рейтинг: +550

      Puddle > Сильвербой 15 минут назад

      а лучше вечные новости про спортаг или бред жирного Васи?

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