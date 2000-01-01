Все голы «Порту» после карантина по коронавирусу забил Корона

После возобновления чемпионата Португалии все голы за «Порту» забил Хесус Корона. Турнир прерывали из-за пандемии коронавируса.

«Порту» сыграл вничью с «Фамаликаном», победил «Маритиму». Всего было забито два гола, оба на счету мексиканца.