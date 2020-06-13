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    Футболисты «Уфы» поиграли на тренировке в крестики-нолики

    «Уфа» опубликовала видео с тренировки. На нем игроки необычным образом играют в крестики-нолики.

    «Крестики-нолики с ФК «Уфа» Хотели бы сыграть в такую игру? Как считаете, какая команда оказалась победителем в этом розыгрыше?» – написала пресс-служба уфимцев.

    • Команда в РПЛ идет девятой.
    • 21 июня уфимцы сыграют дома против «Тамбова» в 23-м туре РПЛ.
    • Сезон чемпионата России возобновится 19 июня.

    Источник: твиттер «Уфы»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5845

      paracetamol 2 часа назад

      Танбов вам выставит нолики, а себе - крестики.

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