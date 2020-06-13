Футболисты «Уфы» поиграли на тренировке в крестики-нолики

«Уфа» опубликовала видео с тренировки. На нем игроки необычным образом играют в крестики-нолики.

«Крестики-нолики с ФК «Уфа» Хотели бы сыграть в такую игру? Как считаете, какая команда оказалась победителем в этом розыгрыше?» – написала пресс-служба уфимцев.

Команда в РПЛ идет девятой.

21 июня уфимцы сыграют дома против «Тамбова» в 23-м туре РПЛ.

Сезон чемпионата России возобновится 19 июня.