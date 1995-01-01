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    Le10Sport: «Манчестер Сити» поборется за Коутиньо

    «Манчестер Сити» стал очередным претендентом на полузащитника Филиппе Коутиньо.

    По информации Le10Sport, манкунианский клуб готов поспорить за бразильца с «Тоттенхэмом», «Челси», «Арсеналом» и «Ньюкаслом».

    Права на 27-летнего футболиста принадлежат «Барселоне», которая готова продать его этим летом.

    Текущий сезон Коутиньо проводит в аренде в «Баварии». В его активе девять голов и восемь ассистов в 32 матчах.

    Источник: Le10Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10161

      Cules2013 23 минуты назад

      никакой борьбы нет. есть минимальная сумма, за которую Барса готова продать его, и кто первый предложит - с теми и будет разговор. Т.к. сумма большая, то желающие отсеиваются сами собой)

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