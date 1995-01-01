Le10Sport: «Манчестер Сити» поборется за Коутиньо

«Манчестер Сити» стал очередным претендентом на полузащитника Филиппе Коутиньо.

По информации Le10Sport, манкунианский клуб готов поспорить за бразильца с «Тоттенхэмом», «Челси», «Арсеналом» и «Ньюкаслом».

Права на 27-летнего футболиста принадлежат «Барселоне», которая готова продать его этим летом.

Текущий сезон Коутиньо проводит в аренде в «Баварии». В его активе девять голов и восемь ассистов в 32 матчах.