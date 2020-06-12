Груйич вернется в «Ливерпуль» после 30 июня

Спортивный директор «Герты» Михаэль Преетц заявил, что немецкий клуб не будет продлевать полузащитника Марко Груйича, права на которого принадлежат «Ливерпулю».

«Аренда Марко закончится 30 июня. Это точно. Клубы договорились, что он вернется в «Ливерпуль».

Для нас был очень позитивный опыт двухгодовой аренды. В «Ливерпуль» вернется уже более опытный футболист, получивший важную практику.

Марко был полезен. Он возвращается к оптимальной форме. Он очень хороший игрок», – сказал Преетц.