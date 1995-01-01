Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

молодец усатый стасик - пропустил вперёд такие сборные как иран, япония, румыния, алжир, тунис, австрия, сша, перу, польша...
стыдно за этого мясного усача !
гыгы
Опубликован рейтинг сборных на 11 июня.
В нем не произошло никаких изменений, так как международные матчи не проводились из-за пандемии коронавируса.
Россия осталась на 38-м месте, а лидирует по-прежнему Бельгия.
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия – 1765 очков
2. Франция – 1733
3. Бразилия – 1712
4. Англия – 1661
5. Уругвай – 1645
6. Хорватия – 1642
7. Португалия – 1639
8. Испания – 1636
9. Аргентина – 1623
10. Колумбия – 1622
38. Россия – 1470.