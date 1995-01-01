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    Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

    Опубликован рейтинг сборных на 11 июня.

    В нем не произошло никаких изменений, так как международные матчи не проводились из-за пандемии коронавируса.

    Россия осталась на 38-м месте, а лидирует по-прежнему Бельгия.

    Рейтинг ФИФА:

    1. Бельгия – 1765 очков
    2. Франция – 1733
    3. Бразилия – 1712
    4. Англия – 1661
    5. Уругвай – 1645
    6. Хорватия – 1642
    7. Португалия – 1639
    8. Испания – 1636
    9. Аргентина – 1623
    10. Колумбия – 1622
    38. Россия – 1470.

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Сегодня, 13:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3401

      Борат 1 час назад

      молодец усатый стасик - пропустил вперёд такие сборные как иран, япония, румыния, алжир, тунис, австрия, сша, перу, польша...
      стыдно за этого мясного усача !
      гыгы

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