Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Опубликован рейтинг сборных на 11 июня.

В нем не произошло никаких изменений, так как международные матчи не проводились из-за пандемии коронавируса.

Россия осталась на 38-м месте, а лидирует по-прежнему Бельгия.

Рейтинг ФИФА:

1. Бельгия – 1765 очков

2. Франция – 1733

3. Бразилия – 1712

4. Англия – 1661

5. Уругвай – 1645

6. Хорватия – 1642

7. Португалия – 1639

8. Испания – 1636

9. Аргентина – 1623

10. Колумбия – 1622

38. Россия – 1470.