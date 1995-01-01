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    Самедов: «Спаллетти два раза звал меня в «Зенит»

    Бывший игрок сборной России Александр Самедов, завершивший карьеру в июле прошлого года, заявил, что у него были предложения перейти в «Зенит».

    «Спаллетти меня два раза звал в «Зенит». У меня были с ним диалоги, когда я в «Динамо» играл. Мне звонил его помощник – сейчас это можно рассказать, я закончил карьеру – и сказал: «Тебя Спаллетти хочет в «Зенит», рассмотришь?». Я в «Зените» себя вообще не представлял. Говорил: «Спасибо большое, но я подписал с «Динамо» контракт».

    Потом мы со Спаллетти пересекались на стадионе, он все время со мной вел диалог, какие-то шутки. Видно было, что у него была ко мне симпатия. С итальянцами у меня получалось, надо было в Серию А ехать», – сказал экс-полузащитник.

    • В течение карьеры Самедов выступал за «Спартак» (дважды), «Локомотив» (дважды), ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».
    • Цвета сборной России игрок защищал с 2011 по 2018 год, провел 53 матча и забил семь голов.
    • Самедов выиграл шесть трофеев – по три со «Спартаком» и «Локомотивом».

    Источник: Ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5831

      paracetamol 39 минут назад

      Зенит - это Знак Качества. Сейчас все неудачники хором поют, что их в Зенит звали!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +373

      valkam72 45 минут назад

      И правильно, что не пошел в эту вонючую помойку

      1
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