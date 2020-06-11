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Самедов: «Спаллетти два раза звал меня в «Зенит»

11 июня 2020, 08:57
13

Бывший игрок сборной России Александр Самедов, завершивший карьеру в июле прошлого года, заявил, что у него были предложения перейти в «Зенит».

«Спаллетти меня два раза звал в «Зенит». У меня были с ним диалоги, когда я в «Динамо» играл. Мне звонил его помощник – сейчас это можно рассказать, я закончил карьеру – и сказал: «Тебя Спаллетти хочет в «Зенит», рассмотришь?». Я в «Зените» себя вообще не представлял. Говорил: «Спасибо большое, но я подписал с «Динамо» контракт».

Потом мы со Спаллетти пересекались на стадионе, он все время со мной вел диалог, какие-то шутки. Видно было, что у него была ко мне симпатия. С итальянцами у меня получалось, надо было в Серию А ехать», – сказал экс-полузащитник.

  • В течение карьеры Самедов выступал за «Спартак» (дважды), «Локомотив» (дважды), ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».
  • Цвета сборной России игрок защищал с 2011 по 2018 год, провел 53 матча и забил семь голов.
  • Самедов выиграл шесть трофеев – по три со «Спартаком» и «Локомотивом».

Источник: Ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Зенит Самедов Александр Спаллетти Лучано
Комментарии (13)
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valkam72
1591856051
И правильно, что не пошел в эту вонючую помойку
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paracetamol
1591856404
Зенит - это Знак Качества. Сейчас все неудачники хором поют, что их в Зенит звали!
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altezzik
1591859913
Спаллетти и меня звал в Зенит два раза в 2010. Кто теперь поверит?
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Mityai90
1591865266
Спаллетти два раза звал меня в «Зенит, но в цветах зенита нет черного!
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фанат джигурды
1591900688
Звал Самедова Спалетти, А тот всем на уши спагетти.
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