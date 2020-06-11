Самедов: «Спаллетти два раза звал меня в «Зенит»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов, завершивший карьеру в июле прошлого года, заявил, что у него были предложения перейти в «Зенит».

«Спаллетти меня два раза звал в «Зенит». У меня были с ним диалоги, когда я в «Динамо» играл. Мне звонил его помощник – сейчас это можно рассказать, я закончил карьеру – и сказал: «Тебя Спаллетти хочет в «Зенит», рассмотришь?». Я в «Зените» себя вообще не представлял. Говорил: «Спасибо большое, но я подписал с «Динамо» контракт».

Потом мы со Спаллетти пересекались на стадионе, он все время со мной вел диалог, какие-то шутки. Видно было, что у него была ко мне симпатия. С итальянцами у меня получалось, надо было в Серию А ехать», – сказал экс-полузащитник.