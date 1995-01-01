Товарищеский матч. «Арсенал» за неделю до встречи с «Манчестер Сити» проиграл клубу Чемпионшипа «Брентфорду»

«Арсенал» провел товарищеский матч против представителя Чемпионшипа «Брентфорда». Клуб АПЛ уступил.
Через неделю, 17 июня, в рамках 28-го тура чемпионата Англии «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити».
Товарищеский матч
Арсенал – Брентфорд – 2:3
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«Арсенал» провел товарищеский матч против представителя Чемпионшипа «Брентфорда». Клуб АПЛ уступил.
Через неделю, 17 июня, в рамках 28-го тура чемпионата Англии «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити».
Товарищеский матч
Арсенал – Брентфорд – 2:3