Дибала хочет получать в «Юве» 15 миллионов, клуб готов платить не более 12

УМОРА!!!!!
"Пробежался" по заголовкам и ссылкам и прочитал : "...ДЗЮБА ..хочет получать в «Юве» 15 миллионов, клуб готов платить не более 12")))
Чур меня...Как говорится,"закусывать надо"!)))
«Ювентус» ведет переговоры о продлении контракта с форвардом Пауло Дибалой.
Стороны не могут договориться о зарплате футболиста. По информации La Gazzetta dello Sport, аргентинец намерен потребовать у руководства оклад в 15 миллионов евро, что сделает его вторым по уровню заработка футболистом в клубе – первый Криштиану Роналду с зарплатой в 31 миллион. Между тем «Ювентус» планирует договориться на сумму в 11-12 миллионов.
Сейчас Дибала находится на пятом месте среди самых высокооплачиваемых игроков туринцев с зарплатой в 7,3 миллиона. Больше него в клубе, помимо Роналду, получают Гонсало Игуаин и Миралем Пьянич – их годовой оклад равен 7,5 миллиона – и Матейс да Лигт, зарабатывающий 8 миллионов.
- Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
- В активе форварда 216 матчей, 91 гол и 36 ассистов.
- Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2022 года.