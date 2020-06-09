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    Дибала хочет получать в «Юве» 15 миллионов, клуб готов платить не более 12

    «Ювентус» ведет переговоры о продлении контракта с форвардом Пауло Дибалой.

    Стороны не могут договориться о зарплате футболиста. По информации La Gazzetta dello Sport, аргентинец намерен потребовать у руководства оклад в 15 миллионов евро, что сделает его вторым по уровню заработка футболистом в клубе – первый Криштиану Роналду с зарплатой в 31 миллион. Между тем «Ювентус» планирует договориться на сумму в 11-12 миллионов.

    Сейчас Дибала находится на пятом месте среди самых высокооплачиваемых игроков туринцев с зарплатой в 7,3 миллиона. Больше него в клубе, помимо Роналду, получают Гонсало Игуаин и Миралем Пьянич – их годовой оклад равен 7,5 миллиона – и Матейс да Лигт, зарабатывающий 8 миллионов.

    • Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
    • В активе форварда 216 матчей, 91 гол и 36 ассистов.
    • Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2022 года.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 15:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2758

      solodealer 1 час назад

      УМОРА!!!!!
      "Пробежался" по заголовкам и ссылкам и прочитал : "...ДЗЮБА ..хочет получать в «Юве» 15 миллионов, клуб готов платить не более 12")))
      Чур меня...Как говорится,"закусывать надо"!)))

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