Аленичев – в ответ на слова экс-спортивного директора «Енисея»: «Его выгнали из клуба за ложь и фейки»

Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментириовал слова экс-спортивного директора красноярцев Дениса Петровского, рассказавшего о пьянстве Аленичева.
«Петровского «Енисей» выгнал за дискредитацию клуба путем создания и публикации оскорблений, фейков и лжи. Бывший пресс-атташе красноярцев Станислав Меркис нашел в себе силы публично извиниться за сделанное. Петровский – нет», – сказал Аленичев.
- Специалист возглавлял «Енисей» с 2017 по 2019 годы.
- Сейчас Аленичев находится без работы.
Источник: «Спорт-Экспресс»