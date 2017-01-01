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    Аленичев – в ответ на слова экс-спортивного директора «Енисея»: «Его выгнали из клуба за ложь и фейки»

    Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментириовал слова экс-спортивного директора красноярцев Дениса Петровского, рассказавшего о пьянстве Аленичева.

    «Петровского «Енисей» выгнал за дискредитацию клуба путем создания и публикации оскорблений, фейков и лжи. Бывший пресс-атташе красноярцев Станислав Меркис нашел в себе силы публично извиниться за сделанное. Петровский – нет», – сказал Аленичев.

    • Специалист возглавлял «Енисей» с 2017 по 2019 годы.
    • Сейчас Аленичев находится без работы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2733

      alarm 33 минуты назад

      очень стыдно за спартак!

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