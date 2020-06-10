Аленичев – в ответ на слова экс-спортивного директора «Енисея»: «Его выгнали из клуба за ложь и фейки»

Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментириовал слова экс-спортивного директора красноярцев Дениса Петровского, рассказавшего о пьянстве Аленичева.

«Петровского «Енисей» выгнал за дискредитацию клуба путем создания и публикации оскорблений, фейков и лжи. Бывший пресс-атташе красноярцев Станислав Меркис нашел в себе силы публично извиниться за сделанное. Петровский – нет», – сказал Аленичев.