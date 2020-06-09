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  • «Жеребьевку провести стоило». Малафеев оценил решение РФС по матчу «Зенит» — «Спартак»

«Жеребьевку провести стоило». Малафеев оценил решение РФС по матчу «Зенит» — «Спартак»

9 июня 2020, 18:38
10

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение РФС провести матч полуфинала Кубка России со «Спартаком» в Петербурге.

«Если ошибка в регламенте есть, то, наверное, логичнее было бы провести жеребьевку. Сделать это стоило, чтобы убрать все рассуждения о предвзятости данного решения. Но повода для беспокойства нет. Команды находятся в равных условиях при игре дома или в гостях, ведь 10% зрителей не так сильно могут эмоционально повлиять на ход игры. Тем более полуфинал Кубка будет чуть позже, команды адаптируются к условиям. Что домашний, что выездной матч будет игрой на равных», — сказал Малафеев.

Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Зенит Спартак Малафеев Вячеслав
Комментарии (10)
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valkam72
1591717891
10 % голубого педикулеза на баклан-арене. Фаеры не забудьте в анусах пронести.
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giluxa1963
1591718992
ой сколько поросячего визга будет
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NewLife
1591720459
Если бы я был такой умный, как моя Сара потом.....
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derrik2000
1591722726
Думаю, что Малофеев сказал бы всё с точностью до наоборот, если бы матч игрался в Москве на "Открытие-арене".
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Дядя Серёжа
1591754111
Давайте уж где-нибудь начнём играть в футбол. Надеюсь не все в Питере - розово-голубые бораты-пудели, Кто-то хочет увидеть ГОЛ! Победитель будет - определит игра И розовым дебилам заткнутся пора.
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"supermax"
1591759681
Решили уже.. Хватит это дерьмо месить
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neveldomha
1591795114
Какой смысл в жеребьевке. Никто не поверит в честный выбор. Самым правильным решением будет проведение матча во Владивостоке и хрен кто прикопается.
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