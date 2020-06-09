«Жеребьевку провести стоило». Малафеев оценил решение РФС по матчу «Зенит» — «Спартак»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение РФС провести матч полуфинала Кубка России со «Спартаком» в Петербурге.

«Если ошибка в регламенте есть, то, наверное, логичнее было бы провести жеребьевку. Сделать это стоило, чтобы убрать все рассуждения о предвзятости данного решения. Но повода для беспокойства нет. Команды находятся в равных условиях при игре дома или в гостях, ведь 10% зрителей не так сильно могут эмоционально повлиять на ход игры. Тем более полуфинал Кубка будет чуть позже, команды адаптируются к условиям. Что домашний, что выездной матч будет игрой на равных», — сказал Малафеев.

Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира