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    «Жеребьевку провести стоило». Малафеев оценил решение РФС по матчу «Зенит» — «Спартак»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение РФС провести матч полуфинала Кубка России со «Спартаком» в Петербурге.

    «Если ошибка в регламенте есть, то, наверное, логичнее было бы провести жеребьевку. Сделать это стоило, чтобы убрать все рассуждения о предвзятости данного решения. Но повода для беспокойства нет. Команды находятся в равных условиях при игре дома или в гостях, ведь 10% зрителей не так сильно могут эмоционально повлиять на ход игры. Тем более полуфинал Кубка будет чуть позже, команды адаптируются к условиям. Что домашний, что выездной матч будет игрой на равных», — сказал Малафеев.

    Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8066

      derrik2000 51 минуту назад

      Думаю, что Малофеев сказал бы всё с точностью до наоборот, если бы матч игрался в Москве на "Открытие-арене".

      1
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      Рейтинг: +10470

      KLIM777 59 минут назад

      да какая накуй жеребьевка, когда у спартапчей проведено больше домашних матчей? Это было из года в год так!

      -1
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      Рейтинг: +246

      NewLife 1 час назад

      Если бы я был такой умный, как моя Сара потом.....

      1
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      Рейтинг: +1865

      giluxa1963 1 час назад

      ой сколько поросячего визга будет

      -2
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      Рейтинг: -87

      Аденн 1 час назад

      Малафейкин вальтует, повода для беспокойства нет, так как игра будет на баклан-арене, повод для беспокойства был бы если бы игра была на поле Спартака.

      2
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      Рейтинг: +358

      valkam72 2 часа назад

      10 % голубого педикулеза на баклан-арене. Фаеры не забудьте в анусах пронести.

      0
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