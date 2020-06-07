Малафеев, будучи замом спортивного директора «Зенита», не входил в трансферный комитет. Там был Аршавин, не отвечавший за взрослый футбол

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал об особенностях трансферного комитета «Зенита». Туда не входил бывший заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев.

«Когда на этой неделе я делал интервью с Малафеевым, у меня была информация, что в руководство «Зенита» заходит Андрей Аршавин. Я задал вопрос, чем он будет заниматься. Аршавин будет курировать академию, еще чем-то заниматься в спортивном отделе.

Меня удивило, что Аршавин в отличие от Малафеева входил в трансферный комитет «Зенита». Причем Малафеев занимал пост заместителя спортивного директора. Я был удивлен. Это непонятная ситуация», – сказал инсайдер.