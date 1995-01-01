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    Малафеев, будучи замом спортивного директора «Зенита», не входил в трансферный комитет. Там был Аршавин, не отвечавший за взрослый футбол

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал об особенностях трансферного комитета «Зенита». Туда не входил бывший заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев.

    «Когда на этой неделе я делал интервью с Малафеевым, у меня была информация, что в руководство «Зенита» заходит Андрей Аршавин. Я задал вопрос, чем он будет заниматься. Аршавин будет курировать академию, еще чем-то заниматься в спортивном отделе.

    Меня удивило, что Аршавин в отличие от Малафеева входил в трансферный комитет «Зенита». Причем Малафеев занимал пост заместителя спортивного директора. Я был удивлен. Это непонятная ситуация», – сказал инсайдер.

    • Аршавин до ухода Малафеева был советником генерального директора «Зенита» по молодежному футболу.
    • Геннадий Орлов сообщил, что Аршавин занял место Малафеева.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +469

      ziborock 8 минут назад

      А бакланы здесь курлыкали что это Малафеев Заболотного привел!
      Оказывается это дело рук Шавы!))) Славика к трансферам не подпускали!

      0
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      Рейтинг: +16943

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      В Зените много непонятных ситуаций, Шава теперь всё разведёт на новой должности.

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