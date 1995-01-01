Батшуайи близок к трансферу в «Вест Хэм»

Вест Хэм продолжает скупать бывших звёзд футбола, следующими должны стать Балотелли, Озил и Хеведес
Express располагает информацией, что нападающий «Челси» Миши Батшуайи близок к переходу в «Вест Хэм». Лондонцы не собираются удерживать бельгийца в связи с планирующимся трансфером Тимо Вернера.
Другим претендентом на Батшуайи является еще одна лондонская команда – «Кристал Пэлас».
- Батшуайи на рынке стоит 17,5 миллиона евро.
- В сезоне АПЛ бельгиец забил гол, сделал результативный пас.
- «Вест Хэм» лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне вылета АПЛ.