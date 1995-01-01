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    Батшуайи близок к трансферу в «Вест Хэм»

    Express располагает информацией, что нападающий «Челси» Миши Батшуайи близок к переходу в «Вест Хэм». Лондонцы не собираются удерживать бельгийца в связи с планирующимся трансфером Тимо Вернера.

    Другим претендентом на Батшуайи является еще одна лондонская команда – «Кристал Пэлас».

    • Батшуайи на рынке стоит 17,5 миллиона евро.
    • В сезоне АПЛ бельгиец забил гол, сделал результативный пас.
    • «Вест Хэм» лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне вылета АПЛ.

    Источник: Express

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      Аристократ Олжик 2 часа назад

      Вест Хэм продолжает скупать бывших звёзд футбола, следующими должны стать Балотелли, Озил и Хеведес

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