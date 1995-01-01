Батшуайи близок к трансферу в «Вест Хэм»

Express располагает информацией, что нападающий «Челси» Миши Батшуайи близок к переходу в «Вест Хэм». Лондонцы не собираются удерживать бельгийца в связи с планирующимся трансфером Тимо Вернера.

Другим претендентом на Батшуайи является еще одна лондонская команда – «Кристал Пэлас».