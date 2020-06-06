Бэйл пропустил двусторонку «Реала» из-за переутомления

Извините конечно, а от чего он утопился? Нули считать на своём счёте?
Надо же так переса было нае**ть) Не зря Леви, истинный еврей, такую тварь за такие деньги втюхать)
Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл не участвовал в двусторонней игре на тренировке. У валлийца переутомление, пишет Marca.
В игре в целях предосторожности также не принял участия Мариано Диас, это решение главного тренера Зинедина Зидана.
- 14 июня «Реал» сыграет с «Эйбаром».
- Мадридцы в Примере идут вторыми.
- Турнир приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.