Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Бэйл пропустил двусторонку «Реала» из-за переутомления

    Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл не участвовал в двусторонней игре на тренировке. У валлийца переутомление, пишет Marca.

    В игре в целях предосторожности также не принял участия Мариано Диас, это решение главного тренера Зинедина Зидана.

    • 14 июня «Реал» сыграет с «Эйбаром».
    • Мадридцы в Примере идут вторыми.
    • Турнир приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +717

      кто там 50 минут назад

      Извините конечно, а от чего он утопился? Нули считать на своём счёте?
      Надо же так переса было нае**ть) Не зря Леви, истинный еврей, такую тварь за такие деньги втюхать)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76858
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru