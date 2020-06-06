Бэйл пропустил двусторонку «Реала» из-за переутомления

Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл не участвовал в двусторонней игре на тренировке. У валлийца переутомление, пишет Marca.

В игре в целях предосторожности также не принял участия Мариано Диас, это решение главного тренера Зинедина Зидана.