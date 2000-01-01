Football Italia: «Ювентус» купит за 32 миллиона защитника «Вероны» Кумбулу

Ну если дятел, то перейдет и будет бегать по арендам, как Фабро, пока не стукнет 30 и не свалит в дохлую команду в Серию Б, а так, если потерпит, то через сезон спокойно может перейти и закрепится в той же Аталанте или Наполи, а теперь мне будет жаль Кулушевски, который так же рано перешел в Юве и подохнет, как и Бернардески
Защитник «Вероны» Мараш Кумбула продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.
По информации источника, трансфер 20-летнего центрбека обойдется туринскому клубу в 32 миллиона евро.
Албанец заключит с «Ювентусом» контракт до 2025 года.
- Кумбула – воспитанник «Вероны».
- За основную команду игрок провел 21 матч и забил один гол.
- Его рыночная стоимость – 22,5 миллиона евро.