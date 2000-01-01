Football Italia: «Ювентус» купит за 32 миллиона защитника «Вероны» Кумбулу

Защитник «Вероны» Мараш Кумбула продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

По информации источника, трансфер 20-летнего центрбека обойдется туринскому клубу в 32 миллиона евро.

Албанец заключит с «Ювентусом» контракт до 2025 года.