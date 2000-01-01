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    Football Italia: «Ювентус» купит за 32 миллиона защитника «Вероны» Кумбулу

    Защитник «Вероны» Мараш Кумбула продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

    По информации источника, трансфер 20-летнего центрбека обойдется туринскому клубу в 32 миллиона евро.

    Албанец заключит с «Ювентусом» контракт до 2025 года.

    • Кумбула – воспитанник «Вероны».
    • За основную команду игрок провел 21 матч и забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 22,5 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8327

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну если дятел, то перейдет и будет бегать по арендам, как Фабро, пока не стукнет 30 и не свалит в дохлую команду в Серию Б, а так, если потерпит, то через сезон спокойно может перейти и закрепится в той же Аталанте или Наполи, а теперь мне будет жаль Кулушевски, который так же рано перешел в Юве и подохнет, как и Бернардески

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