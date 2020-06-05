Малафеев: «Семак очень хотел видеть Кокорина в «Зените». Шансы, что Александр вернется в команду, есть»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что нападающий Александр Кокорин вскоре может вернуться в команду. Сейчас он в аренде в «Сочи».
«Сергей Семак очень хотел видеть в «Зените» Кокорина. Очень хочу, чтобы Александр вернулся в команду, шансы есть. Игрок нравится Семаку, это хороший сигнал, чтобы договориться», – сказал Малафеев в беседе с Василием Уткиным на его собственном ютуб-канале.
- Малафеев не работает в «Зените» с прошлой недели.
- Кокорин с 2018 по 2019 год был в тюрьме.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Источник: Бомбардир.ру