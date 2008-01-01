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    Малафеев: «Семак очень хотел видеть Кокорина в «Зените». Шансы, что Александр вернется в команду, есть»

    Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что нападающий Александр Кокорин вскоре может вернуться в команду. Сейчас он в аренде в «Сочи».

    «Сергей Семак очень хотел видеть в «Зените» Кокорина. Очень хочу, чтобы Александр вернулся в команду, шансы есть. Игрок нравится Семаку, это хороший сигнал, чтобы договориться», – сказал Малафеев в беседе с Василием Уткиным на его собственном ютуб-канале.

    • Малафеев не работает в «Зените» с прошлой недели.
    • Кокорин с 2018 по 2019 год был в тюрьме.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2748

      solodealer 31 минуту назад

      Славик, а слабо рассказать КТО МЕШАЕТ?)))
      Хорошщо мудозвонить!

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