Малафеев: «Семак очень хотел видеть Кокорина в «Зените». Шансы, что Александр вернется в команду, есть»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что нападающий Александр Кокорин вскоре может вернуться в команду. Сейчас он в аренде в «Сочи».

«Сергей Семак очень хотел видеть в «Зените» Кокорина. Очень хочу, чтобы Александр вернулся в команду, шансы есть. Игрок нравится Семаку, это хороший сигнал, чтобы договориться», – сказал Малафеев в беседе с Василием Уткиным на его собственном ютуб-канале.