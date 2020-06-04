Легионеры «Спартака» вернулись в общую группу

Четыре легионера «Спартака» провели первую тренировку с командой после возвращения в Москву.

Алекс Крал, Самуэль Жиго, Гус Тиль и Джордан Ларссон провели две недели в режиме самоизоляции. Игроки вместе с тренерским штабом жили в отдельном корпусе на базе в Тарасовке.

Повторные тесты на коронавирус показали отрицательные результаты у всех футболистов и тренеров «Спартака».