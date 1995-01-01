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    Легионеры «Спартака» вернулись в общую группу

    Четыре легионера «Спартака» провели первую тренировку с командой после возвращения в Москву.

    Алекс Крал, Самуэль Жиго, Гус Тиль и Джордан Ларссон провели две недели в режиме самоизоляции. Игроки вместе с тренерским штабом жили в отдельном корпусе на базе в Тарасовке.

    Повторные тесты на коронавирус показали отрицательные результаты у всех футболистов и тренеров «Спартака».

    • Москвичи занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Первый матч после вынужденной паузы «Спартак» проведет 21 июня против «Арсенала».

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +290

      Puddle 28 минут назад

      Больше всех рада Краля, проведя карантин с такими хрюнделями

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2597

      alarm 1 час назад

      им было очень стыдно возвращаться, но ничего не поделаешь)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8018

      derrik2000 > alarm 44 минуты назад

      ПОЗОР опять забыл???
      Не.
      Тебя пока не пойдёшь на поправку пускать на сайт нельзя: всё забываешь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2619

      playsh 1 час назад

      На поле быстренько,мужики и работаем,работаем,работаем...

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