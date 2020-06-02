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    Радимов: «В Беларуси футбол, а в Бундеслиге это больше похоже на товарищеские матчи»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался относительно возвращения зрителей на трибуны.

    «Честно говоря, я удивился, потому что никак не рассчитывал, что разрешат присутствовать зрителям. С другой стороны, вместимость стадиона на Крестовском достигает 70 тысяч и 10% — это небольшая цифра. Футбол будет смотреться органично, если рассадить тех же владельцев абонементов аккуратно, чтобы они не пересекались и соблюдали дистанцию.

    Если параллельно идут матчи Чемпионата Беларуси и Чемпионата Германии, понятно, что уровень футбольного турнира Бундеслиги намного выше. Но насколько органичнее смотрится, когда у белорусов есть хоть какие-то зрители на трибунах, а в Германии картонные зрители. В Беларуси —футбол, а в Бундеслиге это больше похоже на товарищеские матчи.

    Поэтому если у нас на стадионе рассадить аккуратно 7 тысяч, то это будет лучше смотреться, чем без них. В любом случае, это надо проверять. Мы ходим по улице, в магазин. Если подойти к этому с умом, то никаких проблем не должно возникнуть. Но, конечно, в первую очередь, надо думать о человеческом здоровье», – сказал Радимов.

    • РПЛ должна возобновиться 19 июня. В турнире осталось провести восемь туров.
    • РФС получил согласование Роспотребнадзора проводить матчи со зрителями.

    Источник: Официальный сайт «Зенита-2»

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4851

      Viper for CSKA 18 минут назад

      Отличная реклама белорусского чемпионата. Молодец Радимов. С Матч ТВ, похоже, позвонили, а то купили права и не знают, как это хоть кому-то из зрителей втюхать. По мне, пусть немцы хоть на пляже играют, в Антарктиде или в вакууме (всё равно по причине наличия дико профессиональных комментаторов без звука смотреть приходится), но у них техника, мысль и скорости. И чтобы этим наслаждаться, не нужны зрители на трибунах. Пусть обстановка и камерная, но футбол, в первую очередь, игра с мячом, а не шумовое сопровождение. А на нашу Лигу, хоть все население сгони и кричать заставь, без слёз всё равно не взглянешь.

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      Рейтинг: +1311

      Cleaner 19 минут назад

      «В Беларуси футбол, а в Бундеслиге это больше похоже на товарищеские матчи». Смелое заявление.)

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      Рейтинг: +541

      elessar arnor 22 минуты назад

      скорости и качество "товарянка" Бор Д - Бавария - совокупность матчей Краснодара, Зенита и ЦСКА между собой за сезон

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