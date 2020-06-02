Радимов: «В Беларуси футбол, а в Бундеслиге это больше похоже на товарищеские матчи»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался относительно возвращения зрителей на трибуны.

«Честно говоря, я удивился, потому что никак не рассчитывал, что разрешат присутствовать зрителям. С другой стороны, вместимость стадиона на Крестовском достигает 70 тысяч и 10% — это небольшая цифра. Футбол будет смотреться органично, если рассадить тех же владельцев абонементов аккуратно, чтобы они не пересекались и соблюдали дистанцию.

Если параллельно идут матчи Чемпионата Беларуси и Чемпионата Германии, понятно, что уровень футбольного турнира Бундеслиги намного выше. Но насколько органичнее смотрится, когда у белорусов есть хоть какие-то зрители на трибунах, а в Германии картонные зрители. В Беларуси —футбол, а в Бундеслиге это больше похоже на товарищеские матчи.

Поэтому если у нас на стадионе рассадить аккуратно 7 тысяч, то это будет лучше смотреться, чем без них. В любом случае, это надо проверять. Мы ходим по улице, в магазин. Если подойти к этому с умом, то никаких проблем не должно возникнуть. Но, конечно, в первую очередь, надо думать о человеческом здоровье», – сказал Радимов.