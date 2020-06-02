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  • Радимов: «В Беларуси футбол, а в Бундеслиге это больше похоже на товарищеские матчи»

Радимов: «В Беларуси футбол, а в Бундеслиге это больше похоже на товарищеские матчи»

2 июня 2020, 20:21
9

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался относительно возвращения зрителей на трибуны.

«Честно говоря, я удивился, потому что никак не рассчитывал, что разрешат присутствовать зрителям. С другой стороны, вместимость стадиона на Крестовском достигает 70 тысяч и 10% — это небольшая цифра. Футбол будет смотреться органично, если рассадить тех же владельцев абонементов аккуратно, чтобы они не пересекались и соблюдали дистанцию.

Если параллельно идут матчи Чемпионата Беларуси и Чемпионата Германии, понятно, что уровень футбольного турнира Бундеслиги намного выше. Но насколько органичнее смотрится, когда у белорусов есть хоть какие-то зрители на трибунах, а в Германии картонные зрители. В Беларуси —футбол, а в Бундеслиге это больше похоже на товарищеские матчи.

Поэтому если у нас на стадионе рассадить аккуратно 7 тысяч, то это будет лучше смотреться, чем без них. В любом случае, это надо проверять. Мы ходим по улице, в магазин. Если подойти к этому с умом, то никаких проблем не должно возникнуть. Но, конечно, в первую очередь, надо думать о человеческом здоровье», – сказал Радимов.

  • РПЛ должна возобновиться 19 июня. В турнире осталось провести восемь туров.
  • РФС получил согласование Роспотребнадзора проводить матчи со зрителями.

Источник: Официальный сайт «Зенита-2»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (9)
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Viper for CSKA
1591120208
Отличная реклама белорусского чемпионата. Молодец Радимов. С Матч ТВ, похоже, позвонили, а то купили права и не знают, как это хоть кому-то из зрителей втюхать. По мне, пусть немцы хоть на пляже играют, в Антарктиде или в вакууме (всё равно по причине наличия дико профессиональных комментаторов без звука смотреть приходится), но у них техника, мысль и скорости. И чтобы этим наслаждаться, не нужны зрители на трибунах. Пусть обстановка и камерная, но футбол, в первую очередь, игра с мячом, а не шумовое сопровождение. А на нашу Лигу, хоть все население сгони и кричать заставь, без слёз всё равно не взглянешь.
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JTherry
1591122511
"светоч разума", Буланов, поставил на одну доску чемпионаты Германии и Беларуси, что уже выглядит по меньшей мере, странно... игры без зрителей, конечно, не комильфо, но это лучше, чем отказ от проведения доигровки чемпионатов, как это было сделано в ряде стран Европы... а зрелищность матчей в большей степени зависит от мастерства исполнителей на поле, а не от звуковой поддержки трибун, заполненных на 10 процентов, и чье решение разумнее, время покажет...
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Plyash
1591125614
Дело не в уровне мастерства Германии или Беларуси. Кто играл без зрителей,знает,как это не просто.Футбол без зрителей просто мёртвый,нет никаких эмоций,куража.Пусть будет 1.000-2.000 пацанов хотя бы,их по стадиону раскидать легко.Зато футбол другой будет,по себе знаю.Вспомните,как мальчишка Дзюбу дураком назвал,там зрителей немного было,зато какой резонанс.
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mutabor0992
1591141046
Владик хватит пить паленку!Совсем пургу несешь...
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zigbert
1591212993
В таких товарищеских матчах есть на что посмотреть и чему поучится.
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