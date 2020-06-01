Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    «Ювентус» может обменять Бернардески на Жоржиньо

    «Ювентус» проведет переговоры с «Челси» об обмене полузащитниками, сообщает Football Italia.

    По информации источника, туринский клуб хочет заполучить Жоржиньо и готов отдать взамен него Федерико Бернардески.

    Пока неизвестно, интересна ли такая сделка лондонцам.

    • Жоржиньо в текущем сезоне провел за «Челси» 37 игр, забил семь мячей и сделал два ассиста.
    • Бернардески за указанный период отличился одним голом и одной результативной передачей в 24 матчах.
    • Рыночная стоимость Жоржиньо – 52 миллиона евро, Бернардески – 28 миллионов.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2020 20:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76797
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru