«Ювентус» может обменять Бернардески на Жоржиньо

«Ювентус» проведет переговоры с «Челси» об обмене полузащитниками, сообщает Football Italia.
По информации источника, туринский клуб хочет заполучить Жоржиньо и готов отдать взамен него Федерико Бернардески.
Пока неизвестно, интересна ли такая сделка лондонцам.
- Жоржиньо в текущем сезоне провел за «Челси» 37 игр, забил семь мячей и сделал два ассиста.
- Бернардески за указанный период отличился одним голом и одной результативной передачей в 24 матчах.
- Рыночная стоимость Жоржиньо – 52 миллиона евро, Бернардески – 28 миллионов.
Источник: Football Italia