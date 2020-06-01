«Ювентус» может обменять Бернардески на Жоржиньо

«Ювентус» проведет переговоры с «Челси» об обмене полузащитниками, сообщает Football Italia.

По информации источника, туринский клуб хочет заполучить Жоржиньо и готов отдать взамен него Федерико Бернардески.

Пока неизвестно, интересна ли такая сделка лондонцам.