Marca: «Реал» в ближайшее окно может никого не купить

Вполне реально, тем более у Реала 6 игроков в аренде, вроде Эдегора, Регилона и т.п., которые могут вернуть в клуб для ротации. А в основе и так вроде как есть кому играть на ближайший год.
Ну а топ-трансферы потребуют топ-бабла, и ясно, что сейчас затруднения у всех, даже у Реала.
У мадридского «Реала» финансовые затруднения, вызванные пандемией коронавируса. Из-за этого клуб может никого не купить в ближайшее трансферное окно, информирует Marca.
Чтобы организовать переходы в «Реал», клуб должен продать футболистов на определенную сумму. Однако очереди на игроков мадридцев ввиду их относительно больших зарплат нет.
- «Реал» в Примере идет вторым.
- Одна из целей испанцев – Поль Погба.
- Примера возобновится в июне.