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    Marca: «Реал» в ближайшее окно может никого не купить

    У мадридского «Реала» финансовые затруднения, вызванные пандемией коронавируса. Из-за этого клуб может никого не купить в ближайшее трансферное окно, информирует Marca.

    Чтобы организовать переходы в «Реал», клуб должен продать футболистов на определенную сумму. Однако очереди на игроков мадридцев ввиду их относительно больших зарплат нет.

    • «Реал» в Примере идет вторым.
    • Одна из целей испанцев – Поль Погба.
    • Примера возобновится в июне.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10076

      Cules2013 3 часа назад

      Вполне реально, тем более у Реала 6 игроков в аренде, вроде Эдегора, Регилона и т.п., которые могут вернуть в клуб для ротации. А в основе и так вроде как есть кому играть на ближайший год.
      Ну а топ-трансферы потребуют топ-бабла, и ясно, что сейчас затруднения у всех, даже у Реала.

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