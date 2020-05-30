Marca: «Реал» в ближайшее окно может никого не купить

У мадридского «Реала» финансовые затруднения, вызванные пандемией коронавируса. Из-за этого клуб может никого не купить в ближайшее трансферное окно, информирует Marca.

Чтобы организовать переходы в «Реал», клуб должен продать футболистов на определенную сумму. Однако очереди на игроков мадридцев ввиду их относительно больших зарплат нет.