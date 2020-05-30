«Монако» поздравил Головина с днем рождения, представив его в образе ангела

Пресс-служба «Монако» опубликовала в клубном инстаграме пост, посвященный 24-летию полузащитника Александра Головина.
«Ангел, с днем рождения», – говорится в тексте записи с прикрепленным фото российского хавбека в образе ангела.
- Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
- В досрочно завершенном сезоне игрок провел за монегасков 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
- В марте он продлил контракт с клубом до 2024 года.
«Впервые за шесть лет праздную день рождения дома: Головину – 24
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Источник: Инстаграм «Монако»