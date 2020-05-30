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    «Монако» поздравил Головина с днем рождения, представив его в образе ангела

    Пресс-служба «Монако» опубликовала в клубном инстаграме пост, посвященный 24-летию полузащитника Александра Головина.

    «Ангел, с днем рождения», – говорится в тексте записи с прикрепленным фото российского хавбека в образе ангела.

    • Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
    • В досрочно завершенном сезоне игрок провел за монегасков 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
    • В марте он продлил контракт с клубом до 2024 года.

    «Впервые за шесть лет праздную день рождения дома: Головину – 24

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    Публикация от text (@asmonaco) 30 Май 2020 в 1:30 PDT

    Источник: Инстаграм «Монако»

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    30.05.2020 14:49
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +832

      Benifacto 7 часов назад

      what the fuck?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11155

      vladimir-7 10 часов назад

      Оригинально.
      С Днем рождения, Александр!!!

      0
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