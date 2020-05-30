«Впервые за шесть лет праздную день рождения дома»: Головину – 24

Сегодня, 30 мая, день рождения празднует полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин.

Футболисту исполнилось 24 года. Этому пресс-служба российской национальной команды посвятила пост в твиттере с историей из детства игрока.

«Впервые за шесть лет праздную день рождения дома. Очень рад. Помню, в один день рождения играл за Калтан, за мужиков. Забил тогда три штрафных и мы выиграли – 3:2.

А когда был маленьким, на день рождения проснулся и родители сразу мяч подарили, но он оказался мини-футбольным. Я так мечтал о настоящем и заплакал. Мама с папой не могли меня успокоить.

Они сели в машину и поехали в Новокузнецк. Привезли мяч для большого футбола. Это был лучший подарок в жизни», – рассказал Головин.

За «Монако» хавбек выступает с лета 2018 года.

До этого он шесть лет карьеры провел в ЦСКА.

За сборную России Головин сыграл 33 матча и забил пять голов.