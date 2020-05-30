«Впервые за шесть лет праздную день рождения дома»: Головину – 24

Сегодня, 30 мая, день рождения празднует полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин.
Футболисту исполнилось 24 года. Этому пресс-служба российской национальной команды посвятила пост в твиттере с историей из детства игрока.
«Впервые за шесть лет праздную день рождения дома. Очень рад. Помню, в один день рождения играл за Калтан, за мужиков. Забил тогда три штрафных и мы выиграли – 3:2.
А когда был маленьким, на день рождения проснулся и родители сразу мяч подарили, но он оказался мини-футбольным. Я так мечтал о настоящем и заплакал. Мама с папой не могли меня успокоить.
Они сели в машину и поехали в Новокузнецк. Привезли мяч для большого футбола. Это был лучший подарок в жизни», – рассказал Головин.
- За «Монако» хавбек выступает с лета 2018 года.
- До этого он шесть лет карьеры провел в ЦСКА.
- За сборную России Головин сыграл 33 матча и забил пять голов.
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Источник: Официальный твиттер сборной России