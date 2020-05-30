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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Впервые за шесть лет праздную день рождения дома»: Головину – 24

    Сегодня, 30 мая, день рождения празднует полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин.

    Футболисту исполнилось 24 года. Этому пресс-служба российской национальной команды посвятила пост в твиттере с историей из детства игрока.

    «Впервые за шесть лет праздную день рождения дома. Очень рад. Помню, в один день рождения играл за Калтан, за мужиков. Забил тогда три штрафных и мы выиграли – 3:2.

    А когда был маленьким, на день рождения проснулся и родители сразу мяч подарили, но он оказался мини-футбольным. Я так мечтал о настоящем и заплакал. Мама с папой не могли меня успокоить.

    Они сели в машину и поехали в Новокузнецк. Привезли мяч для большого футбола. Это был лучший подарок в жизни», – рассказал Головин.

    • За «Монако» хавбек выступает с лета 2018 года.
    • До этого он шесть лет карьеры провел в ЦСКА.
    • За сборную России Головин сыграл 33 матча и забил пять голов.

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    30.05.2020 12:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4728

      subbotaspartak 9 часов назад

      Лет 45 назад я бегал в Калтане первенство области профсоюза энергетиков.
      По моему дорожка была из шлака. С Днюхой, земляк.

      1
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      Рейтинг: +30

      Dmitry VS > subbotaspartak 6 часов назад

      Привет из Прокопы)

      0
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      Рейтинг: +11155

      vladimir-7 10 часов назад

      Александр, поздравляю тебя с Днем рождения, желаю крепкого
      здоровья, счастья, огромных успехов и удачи.

      0
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      Рейтинг: +1652

      neim 10 часов назад

      С днюхой земеля ! Удачи и здоровья по жизни ! Всего наилучшего тебе !

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