Арбитра Винчича задержали в компании девяти проституток. Его подозревают в незаконном хранении оружия и наркотиков

Словенский судья Славко Винчич задержан в Боснии и Герцеговине. Операция правоохранительных органов состоялась в борделе, где арбитр отдыхал в компании других гостей и девяти проституток, пишет 24sata.

Рефери подозревают в незаконном хранении оружия и наркотиков. В ходе операции было обнаружено 14 упаковок наркотического вещества.