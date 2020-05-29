Арбитра Винчича задержали в компании девяти проституток. Его подозревают в незаконном хранении оружия и наркотиков

Умеете вы преподносить...как будто именно арбитра и ловили. Почитайте в оригинале новость! Бомбардир- хорош заголовками вводить в заблуждение. Хотя... у нас ведутся на такое, а что на самом деле под крышечкой всем по х... Отпустили сразу арбитра.
Словенский судья Славко Винчич задержан в Боснии и Герцеговине. Операция правоохранительных органов состоялась в борделе, где арбитр отдыхал в компании других гостей и девяти проституток, пишет 24sata.
Рефери подозревают в незаконном хранении оружия и наркотиков. В ходе операции было обнаружено 14 упаковок наркотического вещества.
Источник: 24sata
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