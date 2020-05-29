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    Арбитра Винчича задержали в компании девяти проституток. Его подозревают в незаконном хранении оружия и наркотиков

    Словенский судья Славко Винчич задержан в Боснии и Герцеговине. Операция правоохранительных органов состоялась в борделе, где арбитр отдыхал в компании других гостей и девяти проституток, пишет 24sata.

    Рефери подозревают в незаконном хранении оружия и наркотиков. В ходе операции было обнаружено 14 упаковок наркотического вещества.

    • В прошлом году Винчич работал на матче КазахстанРоссия.
    • На счету словенца три матча Лиги чемпионов.
    • Винчич работал на Евро-2012.

    Источник: 24sata

    Ежедневная хорватская газета, основанная в 2006 году. Аудитория в твиттере - более 174 тысяч подписчиков.

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    29.05.2020 19:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +80

      Kopo6ok22 3 часа назад

      Умеете вы преподносить...как будто именно арбитра и ловили. Почитайте в оригинале новость! Бомбардир- хорош заголовками вводить в заблуждение. Хотя... у нас ведутся на такое, а что на самом деле под крышечкой всем по х... Отпустили сразу арбитра.

      0
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      Рейтинг: +3072

      Hektor 84 10 часов назад

      Самец однако

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      Armani nn 12 часов назад

      Были б деньги я б тоже неотказался в борделе изолироваться)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16855

      DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      Вот он эталон настоящего арбитра, Вилков отдыхает!...

      5
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      Рейтинг: +893

      Алехсбургер. > DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      реальный крутышка,не то что местные травоядные..)

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