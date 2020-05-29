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    «Лацио» хочет продлить контракт с Ачерби. На него претендуют «Интер» и английские клубы

    «Лацио» желает сохранить защитника Франческо Ачерби. Римляне планируют продлить контракт с игроком до 2024 года, предложив зарплату 2,5 миллиона евро за сезон.

    По информации Николо Скиры, интерес к Ачерби есть со стороны «Интера» и английских клубов.

    • Ачерби на рынке стоит 12 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А защитник провел 24 матча, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
    • Ачерби играет в Риме с 2018 года.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    29.05.2020 19:20
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