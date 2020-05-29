«Лацио» хочет продлить контракт с Ачерби. На него претендуют «Интер» и английские клубы

«Лацио» желает сохранить защитника Франческо Ачерби. Римляне планируют продлить контракт с игроком до 2024 года, предложив зарплату 2,5 миллиона евро за сезон.

По информации Николо Скиры, интерес к Ачерби есть со стороны «Интера» и английских клубов.