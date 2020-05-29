«Лацио» хочет продлить контракт с Ачерби. На него претендуют «Интер» и английские клубы

«Лацио» желает сохранить защитника Франческо Ачерби. Римляне планируют продлить контракт с игроком до 2024 года, предложив зарплату 2,5 миллиона евро за сезон.
По информации Николо Скиры, интерес к Ачерби есть со стороны «Интера» и английских клубов.
- Ачерби на рынке стоит 12 миллионов евро.
- В сезоне Серии А защитник провел 24 матча, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
- Ачерби играет в Риме с 2018 года.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.