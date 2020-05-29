«Зенит» опубликовал топ-20 голов Аршавина за клуб в честь его 39-летия

Сегодня, 29 мая, бывшему игроку «Зенита» и сборной России Андрею Аршавину исполнилось 39 лет.

Петербургский клуб поздравил футболиста с днем рождения, выложив в твиттере подборку его лучших голов в составе команды.

«Зенит-ТВ» вспоминает 20 лучших голов сегодняшнего именинника в составе сине-бело-голубых. Какой самый красивый?» – говорится в публикации.

Аршавин – воспитанник «Зенита».

Он выступал за клуб с 2000-го по 2008-й год, во второй половине сезона-2011/12, а также с 2013-го по 2015-й год.

С командой Аршавин выиграл семь трофеев, в том числе три чемпионства, Кубок и Суперкубок УЕФА.

За сборную России игрок провел 74 матча и забил 17 голов. Бронзовый призер Евро-2008.