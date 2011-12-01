«Зенит» опубликовал топ-20 голов Аршавина за клуб в честь его 39-летия

Сегодня, 29 мая, бывшему игроку «Зенита» и сборной России Андрею Аршавину исполнилось 39 лет.
Петербургский клуб поздравил футболиста с днем рождения, выложив в твиттере подборку его лучших голов в составе команды.
«Зенит-ТВ» вспоминает 20 лучших голов сегодняшнего именинника в составе сине-бело-голубых. Какой самый красивый?» – говорится в публикации.
- Аршавин – воспитанник «Зенита».
- Он выступал за клуб с 2000-го по 2008-й год, во второй половине сезона-2011/12, а также с 2013-го по 2015-й год.
- С командой Аршавин выиграл семь трофеев, в том числе три чемпионства, Кубок и Суперкубок УЕФА.
- За сборную России игрок провел 74 матча и забил 17 голов. Бронзовый призер Евро-2008.
«Зенит-ТВ» вспоминает 20 лучших голов сегодняшнего именинника в составе сине-бело-голубыхКакой самый красивый? pic.twitter.com/hWFllHv4qr— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 29, 2020