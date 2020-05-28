The Telegraph: АПЛ возобновится 17 июня

Рестарт АПЛ состоится 17 июня, пишет The The Telegraph.

Первыми пройдут перенесенные матчи 28 тура «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал». Одна встреча 29 тура будет проведена 19 июня, а 20 июня состоятся остальные матчи.

Руководство АПЛ рассчитывает завершить сезон 1-2 августа. Финал Кубка Англии должен состояться 8 августа.

В чемпионате с 25-очковым отрывом лидирует «Ливерпуль». Команде Юргена Клоппа для победы в АПЛ осталось выиграть два матча.