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    The Telegraph: АПЛ возобновится 17 июня

    Рестарт АПЛ состоится 17 июня, пишет The The Telegraph.

    Первыми пройдут перенесенные матчи 28 тура «Астон Вилла»«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити»«Арсенал». Одна встреча 29 тура будет проведена 19 июня, а 20 июня состоятся остальные матчи.

    Руководство АПЛ рассчитывает завершить сезон 1-2 августа. Финал Кубка Англии должен состояться 8 августа.

    В чемпионате с 25-очковым отрывом лидирует «Ливерпуль». Команде Юргена Клоппа для победы в АПЛ осталось выиграть два матча.

    Источник: The Telegraph

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    28.05.2020 17:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3145

      Борат 21 час назад

      ливерпуль чемпион !
      спасибо за 7 штук пищевикам !
      гыгы

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