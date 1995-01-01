Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Медведев – о возвращении зрителей на трибуны: «Не нужно терять голову и совершать необдуманные поступки»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не поддерживает идею разрешить зрителям в скором времени посещать матчи РПЛ.

    «Надо быть реалистами. Да, у нас появились положительные тенденции, но это не значит, что нужно терять голову и совершать необдуманные поступки, которые могут привести ко второй волне заражений.

    Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть – со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден – конечно, играть без зрителей», – сказал Медведев.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» наряду со «Спартаком», ЦСКА и «Краснодаром» выступает за возобновление сезона со зрителями на трибунах.

    Также утверждалось, что РФС ведет переговоры с правительством страны о разрешении болельщикам ходить на игры чемпионата.

    Источник: News.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:38
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +427

      Чехов на Садовой 2 минуты назад

      Медведев оно и в Африке Медведев! Одно слово - м е д в е д е в...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      valkam72 58 минут назад

      Из картонок портреты миллера, медведева, фурсенки понаделайте и расставьте по креслам вместо зрителей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5032

      серега кашин 1 час назад

      на парады можно, а на стадионы нет

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76745
    #5
    insider_retro
    66034
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru