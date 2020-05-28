Медведев – о возвращении зрителей на трибуны: «Не нужно терять голову и совершать необдуманные поступки»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не поддерживает идею разрешить зрителям в скором времени посещать матчи РПЛ.

«Надо быть реалистами. Да, у нас появились положительные тенденции, но это не значит, что нужно терять голову и совершать необдуманные поступки, которые могут привести ко второй волне заражений.

Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть – со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден – конечно, играть без зрителей», – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» наряду со «Спартаком», ЦСКА и «Краснодаром» выступает за возобновление сезона со зрителями на трибунах.

Также утверждалось, что РФС ведет переговоры с правительством страны о разрешении болельщикам ходить на игры чемпионата.