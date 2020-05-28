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  • Медведев – о возвращении зрителей на трибуны: «Не нужно терять голову и совершать необдуманные поступки»

Медведев – о возвращении зрителей на трибуны: «Не нужно терять голову и совершать необдуманные поступки»

28 мая 2020, 12:38
5

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не поддерживает идею разрешить зрителям в скором времени посещать матчи РПЛ.

«Надо быть реалистами. Да, у нас появились положительные тенденции, но это не значит, что нужно терять голову и совершать необдуманные поступки, которые могут привести ко второй волне заражений.

Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть – со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден – конечно, играть без зрителей», – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» наряду со «Спартаком», ЦСКА и «Краснодаром» выступает за возобновление сезона со зрителями на трибунах.

Также утверждалось, что РФС ведет переговоры с правительством страны о разрешении болельщикам ходить на игры чемпионата.

Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (5)
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серега кашин
1590663551
на парады можно, а на стадионы нет
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valkam72
1590665392
Из картонок портреты миллера, медведева, фурсенки понаделайте и расставьте по креслам вместо зрителей.
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Чехов на Садовой
1590668753
Медведев оно и в Африке Медведев! Одно слово - м е д в е д е в...
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paracetamol
1590677376
Надо на входе проверять температуру или пускать со справками. А без зрителей футбол - это глупанимзм.
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Ганнибал Лектор
1590678898
В очередной раз подтвердил, что он в Зените вообще ничего не решает. Ноль, абсолютный ноль. «Надо быть реалистами". Именно с этого должны были начать боссы Зенита, прежде чем менять Дюкова на это.
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