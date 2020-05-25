Джикия и братья Миранчуки помогли больницам в трeх населенных пунктах Дагестана

Три игрока сборной России оказали помощь дагестанским больницам.
Сообщается, что медучреждения в трех населенных пунктах республики получили от футболистов необходимое оборудование.
В благотворительной акции приняли участие капитан «Спартака» Георгий Джикия, а также полузащитники «Локомотива» Алексей Миранчук и Антон Миранчук.
- Возобновление РПЛ ожидается 21 июня.
- Россия занимает третье место в мире по заболеваемости коронавирусом.
- В стране выявлено более 353 тысяч инфицированных человек.
Источник: Твиттер сборной России