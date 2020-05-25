Джикия и братья Миранчуки помогли больницам в трeх населенных пунктах Дагестана

Три игрока сборной России оказали помощь дагестанским больницам.

Сообщается, что медучреждения в трех населенных пунктах республики получили от футболистов необходимое оборудование.

В благотворительной акции приняли участие капитан «Спартака» Георгий Джикия, а также полузащитники «Локомотива» Алексей Миранчук и Антон Миранчук.