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  • Тарасов: «Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся»

Тарасов: «Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся»

24 мая 2020, 21:25
17

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов высказался о возобновлении чемпионата России.

«Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности. Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» – социальная дистанция. Но вообще прорвемся.

Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся. А то сейчас вокруг много в СМИ нагнетают ситуацию. Но по факту все под контролем, ну а слухи разные – они всегда есть.

Сейчас и в целом о коронавирусе много фейков (чего только ни писали, потом их ловили и они опровергали). Пусть говорят, а мы работаем», – написал Тарасов.

  • Сезон РПЛ возобновится 21 июня.

Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (17)
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САДЫЧОК
1590345122
Тарасов-это футбольный мудозвон !
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lipatov32
1590346780
Язык еще не стер? Недофутболист!
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Давид59
1590346870
По факту действительно всё под контролем. Но не в области пандемии. А контроля за населением. Для полиции существенно расширили права и закупили средства для "работы" с населением.
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NewLife
1590351801
Зюба стал отработанным материалом и больше не годится в пропагашки - на дежурство заступил тарасов, этого только бузова сможет остановить.
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Valeron2790
1590361842
Под х.у.и.н.т.р.о.л.е.м. Лично болею и знаю про «контроль» не понаслышке. Так что очередной Бузовский поцелуй в очко власти не засчитан. С другой стороны, хотя бы не ноет как некоторые футболёры, которые хотят бабло получать и дома сидеть, самоизолироваться.
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Алехсбургер.
1590380812
Очертания образа будущего депутата Госдумы становятся всё отчётливей по мере прогрессирующей способности языковладения в нижеспинной области ...
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Соарес
1590381190
Очколиз знатный
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Nerlinger
1590384238
эко ж0п0ли3ный Тарасевич !!!
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кто там
1590399207
Гнида поганая)
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САДЫЧОК
1590401826
Такого идиота , даже в депутаты не возьмут !
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