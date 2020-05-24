Тарасов: «Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов высказался о возобновлении чемпионата России.

«Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности. Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» – социальная дистанция. Но вообще прорвемся.

Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся. А то сейчас вокруг много в СМИ нагнетают ситуацию. Но по факту все под контролем, ну а слухи разные – они всегда есть.

Сейчас и в целом о коронавирусе много фейков (чего только ни писали, потом их ловили и они опровергали). Пусть говорят, а мы работаем», – написал Тарасов.