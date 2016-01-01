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    Тарасов: «Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов высказался о возобновлении чемпионата России.

    «Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности. Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» – социальная дистанция. Но вообще прорвемся.

    Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся. А то сейчас вокруг много в СМИ нагнетают ситуацию. Но по факту все под контролем, ну а слухи разные – они всегда есть.

    Сейчас и в целом о коронавирусе много фейков (чего только ни писали, потом их ловили и они опровергали). Пусть говорят, а мы работаем», – написал Тарасов.

    • Сезон РПЛ возобновится 21 июня.

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +45

      NewLife 14 минут назад

      Зюба стал отработанным материалом и больше не годится в пропагашки - на дежурство заступил тарасов, этого только бузова сможет остановить.

      0
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      Рейтинг: +1016

      CSKA471 56 минут назад

      У парня определенно талант политический, начиная от майки под спорт амуницией, отличный выйдет депутат

      0
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      Рейтинг: +3089

      Давид59 1 час назад

      По факту действительно всё под контролем. Но не в области пандемии. А контроля за населением. Для полиции существенно расширили права и закупили средства для "работы" с населением.

      0
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      Рейтинг: +48

      lipatov32 1 час назад

      Язык еще не стер? Недофутболист!

      0
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      Рейтинг: +3005

      Hektor 84 1 час назад

      Слабо лизнул

      1
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      Рейтинг: +508

      elessar arnor > Hektor 84 1 час назад

      надо кинуть гайд от Газаева

      0
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      Рейтинг: +4198

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Тарасов-это футбольный мудозвон !

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