«Аугсбург» в 27-м туре Бундеслиги крупно победил «Шальке». Решающий гол забил Эдуард Левен, у которого есть российское гражданство. Видео доступно ниже.

«Шальке» потерпел второе крупное поражение подряд, команда идет восьмой в таблице. «Аугсбург» занимает 12-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур

Шальке – Аугсбург – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Левен, 6; 0:2 – Саренрен-Баце, 76; 0:3 – Кордова, 90+1.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги