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    Бундеслига. Гол россиянина Левена со штрафного принес «Аугсбургу» крупную победу над «Шальке»

    «Аугсбург» в 27-м туре Бундеслиги крупно победил «Шальке». Решающий гол забил Эдуард Левен, у которого есть российское гражданство. Видео доступно ниже.

    «Шальке» потерпел второе крупное поражение подряд, команда идет восьмой в таблице. «Аугсбург» занимает 12-е место.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур

    Шальке – Аугсбург – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Левен, 6; 0:2 – Саренрен-Баце, 76; 0:3 – Кордова, 90+1.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7

      cavo61 30 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " bako ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -2
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      Рейтинг: +409

      borusse 59 минут назад

      столько пафоса в заголовке ))) человек родился и вырос в германии, давайте про каждого кто пельмени кушал писать что он россиянин

      5
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      Рейтинг: +641

      кто там 1 час назад

      Печальная новость.
      Скоро напишут что переходит в зенит(

      1
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      Рейтинг: +857

      Алехсбургер. 1 час назад

      Натурализовать,задействовать,похоронить.
      Беги,Эдик..schnell.schnell...

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