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«Аугсбург» в 27-м туре Бундеслиги крупно победил «Шальке». Решающий гол забил Эдуард Левен, у которого есть российское гражданство. Видео доступно ниже.
«Шальке» потерпел второе крупное поражение подряд, команда идет восьмой в таблице. «Аугсбург» занимает 12-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур
Голы: 0:1 – Левен, 6; 0:2 – Саренрен-Баце, 76; 0:3 – Кордова, 90+1.
Шикарный гол со штрафного положил гражданин РоссииЭдуард Левен также имеет немецкое гражданство и даже играет за молодежную сборную страны:https://t.co/BpcKFzrZAO pic.twitter.com/JU61slT9no— Матч ТВ (@MatchTV) May 24, 2020