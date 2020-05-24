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    Россиянин Левен со штрафного открыл счет в матче с «Шальке»

    В эти минуты проходит матч 27-го тура Бундеслиги между «Шальке» и «Аугсбургом». В первом тайме счет открыл полузащитник гостей Эдуард Левен.

    Обладатель немецкого и российского гражданства реализовал штрафной удар. Видео доступно ниже.

    • 23-летний Левен стоит на рынке 5,5 миллиона евро.
    • Игрок всю карьеру проводит в Германии.
    • В сезоне Бундеслиги Левен провел 17 матчей, забил два гола.

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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