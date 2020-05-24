Россиянин Левен со штрафного открыл счет в матче с «Шальке»

В эти минуты проходит матч 27-го тура Бундеслиги между «Шальке» и «Аугсбургом». В первом тайме счет открыл полузащитник гостей Эдуард Левен.

Обладатель немецкого и российского гражданства реализовал штрафной удар. Видео доступно ниже.

23-летний Левен стоит на рынке 5,5 миллиона евро.

Игрок всю карьеру проводит в Германии.

В сезоне Бундеслиги Левен провел 17 матчей, забил два гола.