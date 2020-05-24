Россиянин Левен со штрафного открыл счет в матче с «Шальке»

В эти минуты проходит матч 27-го тура Бундеслиги между «Шальке» и «Аугсбургом». В первом тайме счет открыл полузащитник гостей Эдуард Левен.
Обладатель немецкого и российского гражданства реализовал штрафной удар. Видео доступно ниже.
- 23-летний Левен стоит на рынке 5,5 миллиона евро.
- Игрок всю карьеру проводит в Германии.
- В сезоне Бундеслиги Левен провел 17 матчей, забил два гола.
Шикарный гол со штрафного положил гражданин РоссииЭдуард Левен также имеет немецкое гражданство и даже играет за молодежную сборную страны:https://t.co/BpcKFzrZAO pic.twitter.com/JU61slT9no— Матч ТВ (@MatchTV) May 24, 2020