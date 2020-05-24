«Спартак» – Бакаеву: «Разберись с вирусом так же быстро, как с защитой соперников»

«Спартак» пожелал здоровья своему полузащитнику Зелимхану Бакаеву, у которого диагностировали коронавирус. Игрока ждут в Тарасовке.
«Поправляйся скорее, Зелимхан! Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников, и присоединяйся к нам в Тарасовке! Ждем тебя на поле», – написала пресс-служба «Спартака».
- В «Спартаке» сообщали, что болезнь игрока проходит в острой форме.
- «Спартак» постепенно приступает к тренировкам в Тарасовке.
- Команда в РПЛ идет восьмой.
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Источник: инстаграм «Спартака»