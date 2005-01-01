L'Equipe составило символическую сборную Лиги чемпионов за всю историю. Касильяс, Мальдини, Алвес – в команде

Балда конечно что надо !!!
Хотя по-мне , за всю историю можно не одну сборную собрать, а Месси , Зидан и Роналдо будут в каждой.
Французское издание L'Equipe составило символическую сборную за всю историю Лиги чемпионов. Россиян в команде не оказалось.
Место в воротах занял бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс, а на острие атаки – его экс-партнер Рауль.
- Возобновление текущего сезона еврокубков намечено на август.
- Самая титулованная команда Лиги чемпионов – «Реал».
- В Примере мадридцы сейчас идут вторыми.