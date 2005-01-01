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    L'Equipe составило символическую сборную Лиги чемпионов за всю историю. Касильяс, Мальдини, Алвес – в команде

    Французское издание L'Equipe составило символическую сборную за всю историю Лиги чемпионов. Россиян в команде не оказалось.

    Место в воротах занял бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс, а на острие атаки – его экс-партнер Рауль.

    • Возобновление текущего сезона еврокубков намечено на август.
    • Самая титулованная команда Лиги чемпионов – «Реал».
    • В Примере мадридцы сейчас идут вторыми.

    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4000

      Alekxei Z. 27 минут назад

      Балда конечно что надо !!!
      Хотя по-мне , за всю историю можно не одну сборную собрать, а Месси , Зидан и Роналдо будут в каждой.

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      Рейтинг: +251

      Medved2468 43 минуты назад

      Действительно хороший выбор. Всё по делу!

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