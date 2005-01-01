L'Equipe составило символическую сборную Лиги чемпионов за всю историю. Касильяс, Мальдини, Алвес – в команде

Французское издание L'Equipe составило символическую сборную за всю историю Лиги чемпионов. Россиян в команде не оказалось.

Место в воротах занял бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс, а на острие атаки – его экс-партнер Рауль.