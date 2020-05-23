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    Зелимхан Бакаев: «Чувствую себя прекрасно. Призываю всех оставаться дома»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом. Игрок также призвал аудиторию быть дома.

    «Поздравляю всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан. Пусть Всевышний благословит наш пост и примет наши молитвы!

    Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку.

    В свою очередь, призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного и мы вновь вернeмся к своей нормальной жизни», – написал Бакаев в инстаграме.

    • В «Спартаке» сообщали, что болезнь игрока проходит в острой форме.
    • «Спартак» постепенно приступает к тренировкам в Тарасовке.
    • Команда в РПЛ идет восьмой.

    Источник: инстаграм Зелимхана Бакаева

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    23.05.2020 22:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3103

      Борат 1 час назад

      Хряки, не высовывайте свои рылы из свинарника !!!
      Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1040

      Aston > Борат 14 минут назад

      Ты сначала х.е.р. изо рта достань,потом будешь советовать,клоун

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4437

      JTherry 1 час назад

      здоровья тебе, Зелимхан, впереди доигровка чемпионата!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2439

      alarm 1 час назад

      поняли, хряки? сидите в тарасофке и рылы не высовывайте)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1040

      Aston > alarm 13 минут назад

      Ты сначала хер боратки изо рта достань,потом щель открывать будешь

      0
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