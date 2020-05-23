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  • Зелимхан Бакаев: «Чувствую себя прекрасно. Призываю всех оставаться дома»

Зелимхан Бакаев: «Чувствую себя прекрасно. Призываю всех оставаться дома»

23 мая 2020, 22:25
10

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом. Игрок также призвал аудиторию быть дома.

«Поздравляю всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан. Пусть Всевышний благословит наш пост и примет наши молитвы!

Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку.

В свою очередь, призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного и мы вновь вернeмся к своей нормальной жизни», – написал Бакаев в инстаграме.

  • В «Спартаке» сообщали, что болезнь игрока проходит в острой форме.
  • «Спартак» постепенно приступает к тренировкам в Тарасовке.
  • Команда в РПЛ идет восьмой.

Источник: инстаграм Зелимхана Бакаева
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (10)
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JTherry
1590263249
здоровья тебе, Зелимхан, впереди доигровка чемпионата!!!
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vka1970
1590301693
Что ж ты сам дома то не сидел когда всех призывали по хатам сидеть ? Хождение по граблям национальный вид спорта ?
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фанат джигурды
1590305196
Болезнь протекает бессимптомно... Давайте пожизненную изоляцию по причине герпеса устроим, потому что он есть у каждого, может проявляться, а может и никогда не проявиться. В 2008-м лежал месяц в госпитале, в С-Пб с пневмонией. Там госпиталь переполнен был. В других отделениях даже палаты выделяли. Летальные исходы были, но никаких карантинов, изоляций не было.
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