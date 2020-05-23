Зелимхан Бакаев: «Чувствую себя прекрасно. Призываю всех оставаться дома»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом. Игрок также призвал аудиторию быть дома.

«Поздравляю всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан. Пусть Всевышний благословит наш пост и примет наши молитвы!

Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку.

В свою очередь, призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного и мы вновь вернeмся к своей нормальной жизни», – написал Бакаев в инстаграме.