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    Marca: «Барселона» составила список из шести неприкасаемых футболистов. В нем Пике, Месси и Гризманн

    «Барселона» готова летом рассматривать предложения о продаже всех игроков, за исключением шести.

    По информации Marca, в список неприкасаемых вошли вратарь Марк-Андре тер Стеген, защитник Жерар Пике, хавбек Френки де Йонг, а также нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн и Ансу Фати.

    • «Барса» лидирует в Примере по итогам 27 туров.
    • По информации Sport.es, каталонский клуб потерпит наибольшие убытки в Испании из-за коронавируса.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1209

      FENIX-SL 2 часа назад

      гризманн только чтобы не признавать ошибку публично
      а так и без него команда таких же результатов добилась на данный момент
      если говорят про погба мол он переоценен..то что с гризманном тогда

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      Рейтинг: +10005

      Cules2013 > FENIX-SL 1 час назад

      Гризманн до Барсы был топом, и сейчас прошёл только один неполный сезон, и с новой тактикой и тренером (не факт, что речь о Сетьене) может заиграть лучше. Ошибка - это Дембеле. Отчасти Коутиньо.
      Погба в Ювентусе был просто в своей тарелке, в системе игры, он не лидером. Что-то похожее у него и в сборной. Он там просто к месту и приносит пользу, не портит каши, но его можно заменить. А в МЮ Погба показал себя как непрофессионал с жутко раздутым эго, для кого никто не указ. И игра его была зачастую слабой - много уповал на врождённый талант и злоупотреблят второстепенными скилами, вроде удара издалека.
      То, что за Погба переплатили было ясно в момент трансфера. А вот за Гризманна сумма казалась адекватной нынешним реалиям.

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      Рейтинг: +1209

      FENIX-SL > Cules2013 1 час назад

      ну с тему двумя согласен
      однако Дембеле и то более приятный персонаж
      Гризманн распиаренный обыкновенный форвард
      тому же Кусаресу он проигрывает во всем..разве что скорость может больше)

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      Рейтинг: +10005

      Cules2013 > FENIX-SL 1 час назад

      Дембеле - приятный? В каком месте? Малолетний балбес, который до сих пор не понял, что такое взрослая жизнь, и как его косяки портят жизнь не только ему, но и клубу и его болелам. Типичный Дембеле - это опоздать на тренировку, забить на правила восстановления после травмы и давать интервью при этом, что он планирует стать легендой Барсы. Потому он последний год просто из лазарета не вылазил. Он просто чиллится в Барсе, будто это курорт какой-то. А потом в его неокрепшем мозге диссонанс, что травм почему-то много, игра не идёт. У него детское восприятие себя и мира - он либо лыбится, как дурак, либо ходит, будто обделался. У него нет волевых качеств, осознанности и серьёзности в деле.
      А откуда игра пойдёт с такой халатностью в работе. Очевидно, что Дембеле непрофессионал, он не понял что-такое играть в топ-клубе уровня Барсы.
      Гризманн - состоявшийся профи, с богатой карьерой и честно заработанными трофеями, а не просто потому, что числился в составе нужной команды. И Дембеле теперь никто даже за 50 не купит, пока он не реабилитируется, а это может никогда не произойти. Гризманн, даже после неудачного сезона, будет топ-игроком с высоким ценником.
      Я его не хотел видеть в БАрсе, в первую очередь, из-за его высказываний и 2-х летней эпопеи с трансфером. По игровым качествам я особо подвоха не ждал.

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      Рейтинг: +10

      Mnb78 2 часа назад

      А бускетс уже не нужен??

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      Рейтинг: +10005

      Cules2013 > Mnb78 1 час назад

      не знаю, насколько новость адекватна и правдива, но претензий в нынешнем составе Барсы нет только к Месси, Суарезу, Фати, Видалю и тер Штегену, что, собственно, почти есть тот список неприкасаемых. Добавить сюда фактор возраста и травм, то всё становится на свои места.
      Бускетс уже реально начинает сдавать, что неудивительно, ведь ему совсем скоро уже будет 32 года. Может хотят продать, пока он стоит ощутимых денег? Хотя я не понимаю продажу легенды клуба и своего воспитанника. Ему нужна ротация и новые стимулы в карьере. На мой взгляд ряд игроков в Барсе не прогрессирует потому, что они не чувствуют здоровой конкуренции. И я не столько об игровом прогрессе, т.к. там уже мало есть куда расти, а о профессионализме, о том, чтобы выкладываться на поле. иногда просто хочется быть тренером Барсы и отвесить некоторым пинка для ускорения и поднятия командного духа. Многие будто уже устали от своего статуса победителей и просто играют на достойном уровне, но без огня в глазах. Месси, между прочим, как и Роналду не почивают на лаврах и всегда голодны. Для Суареза - это вообще норма. Это человек в ментальности которого нет понятия, что можно играть как-то иначе, кроме как на все свои 100%.
      Изменения в Барсе должны начаться с тренера и руководства, спортдира, а не с игроков. Сколько раз практика показывала, что тренер и умелость руководства важнее конкретных игроков, и одна и та же команда может чудесно преобразиться с приходом нового тернера и/или руководства.
      Можно хоть пол-Барсы распродать, но только при условии адекватной замены. А с этим большие сейчас проблемы. Сильное обновление состава поставит под удар то, чем всегда была славна Барса - сыгранностью.

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      Рейтинг: +1851

      giluxa1963 2 часа назад

      золотого писюна надо продавать -только польза будет

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      Рейтинг: +10005

      Cules2013 > giluxa1963 1 час назад

      в чём?

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