Marca: «Барселона» составила список из шести неприкасаемых футболистов. В нем Пике, Месси и Гризманн

гризманн только чтобы не признавать ошибку публично
а так и без него команда таких же результатов добилась на данный момент
если говорят про погба мол он переоценен..то что с гризманном тогда
«Барселона» готова летом рассматривать предложения о продаже всех игроков, за исключением шести.
По информации Marca, в список неприкасаемых вошли вратарь Марк-Андре тер Стеген, защитник Жерар Пике, хавбек Френки де Йонг, а также нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн и Ансу Фати.
- «Барса» лидирует в Примере по итогам 27 туров.
- По информации Sport.es, каталонский клуб потерпит наибольшие убытки в Испании из-за коронавируса.